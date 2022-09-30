團費最多漲四成 陸港澳團未解禁 旅遊復甦沒那麼快

行政院宣布 10月13日起解除旅遊業組團禁令，業者歡欣鼓舞，圖為桃園機場。(記者季相儒／攝影)

「終於等到這一天！」行政院昨宣布 10月13日起解除旅遊業組團禁令，業者歡欣鼓舞，除了將準備已久的海外遊程上架，也祭出各種優惠好康，但民眾仍要有心理準備，短期內機票價格仍維持高點，依地區不同團費漲幅約一到四成。

旅遊業者表示，自從上周預告國境解封後，這幾天詢問電話與訂單已爆量；昨日確定禁團令將解除，雄獅旅遊第一時間推出行程優惠，日韓每人最低兩萬有找。雄獅旅遊發言人賴一青說，這一周國外旅遊訂單明顯提升，其中又以「日本」最受歡迎，占比近五成。

不過禁團令雖解除，但交通部觀光 局說，中國大陸、香港 與澳門 地區依舊禁止組出入團。有旅遊業者表示，大陸團過去是台灣觀光大宗，應摒除政治考量，旅遊產業才能真正復甦；觀光學者也說，陸客畢竟還是台灣入境團很大收益來源之一，只要一天沒開，旅遊復甦恐還得再等。

根據觀光局近10年統計，陸客來台人數在2015年達高峰，該年訪台418萬多人次，香港旅客也有138萬多人次。之後陸客訪台人次逐年下滑，但疫情前、2019年仍有271萬餘人次。且台灣人組團到大陸觀光的也不少，2019年到中港澳觀光達631萬餘人次。