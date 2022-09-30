我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊恩破壞力驚人 拜登：佛州遭遇過的「最致命颶風」

拜登講錯話隔1天 賀錦麗口誤美國跟「北韓共和國」結盟

團費最多漲四成 陸港澳團未解禁 旅遊復甦沒那麼快

台灣新聞組／台北30日電
行政院宣布 10月13日起解除旅遊業組團禁令，業者歡欣鼓舞，圖為桃園機場。(記者季相儒／攝影)
行政院宣布 10月13日起解除旅遊業組團禁令，業者歡欣鼓舞，圖為桃園機場。(記者季相儒／攝影)

「終於等到這一天！」行政院昨宣布 10月13日起解除旅遊業組團禁令，業者歡欣鼓舞，除了將準備已久的海外遊程上架，也祭出各種優惠好康，但民眾仍要有心理準備，短期內機票價格仍維持高點，依地區不同團費漲幅約一到四成。

旅遊業者表示，自從上周預告國境解封後，這幾天詢問電話與訂單已爆量；昨日確定禁團令將解除，雄獅旅遊第一時間推出行程優惠，日韓每人最低兩萬有找。雄獅旅遊發言人賴一青說，這一周國外旅遊訂單明顯提升，其中又以「日本」最受歡迎，占比近五成。

不過禁團令雖解除，但交通部觀光局說，中國大陸、香港澳門地區依舊禁止組出入團。有旅遊業者表示，大陸團過去是台灣觀光大宗，應摒除政治考量，旅遊產業才能真正復甦；觀光學者也說，陸客畢竟還是台灣入境團很大收益來源之一，只要一天沒開，旅遊復甦恐還得再等。

根據觀光局近10年統計，陸客來台人數在2015年達高峰，該年訪台418萬多人次，香港旅客也有138萬多人次。之後陸客訪台人次逐年下滑，但疫情前、2019年仍有271萬餘人次。且台灣人組團到大陸觀光的也不少，2019年到中港澳觀光達631萬餘人次。

觀光 香港 澳門

上一則

美台國防工業會議 國民黨派3人出席

下一則

蔡英文挺教官留校園 挨批選舉語言

延伸閱讀

李嘉誠家族賣出香港豪宅 變現26.4億美元

李嘉誠家族賣出香港豪宅 變現26.4億美元
港男網上發文要炸解放軍軍營 被判有罪

港男網上發文要炸解放軍軍營 被判有罪
國台辦批台開放邊境新制 對陸港澳雙標

國台辦批台開放邊境新制 對陸港澳雙標
加息、疫情夾擊 香港樓價45個月最慘 新業主恐負資產

加息、疫情夾擊 香港樓價45個月最慘 新業主恐負資產

熱門新聞

媒體工作人周玉蔻（前排左）當年為「寶寶」事件召開記者會，由黃越綏（前排右）陪同出席。（本報資料照片）

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

2022-09-28 04:45
張淑娟聲明。圖／台北市議員王鴻薇辦公室提供

蔣孝嚴昔日緋聞女主角張淑娟發聲 近日將對周玉蔻提告

2022-09-23 11:42
台灣入境檢疫鬆綁，擬於10月13日調整邊境政策為「0＋7」。圖為桃園機場入境旅客排隊搭乘防疫計程車。（本報資料照片）

台邊境檢疫鬆綁 10月13日入境0+7可住一般旅館

2022-09-24 02:30
巴拉圭總統阿布鐸。(歐新社)

巴拉圭籲台投資10億穩邦交 人民需「實實在在的好處」

2022-09-28 21:44
周玉蔻錄影突然爆哭。圖／截自Youtube

「好像我跟陳時中有不可告人關係」周玉蔻稱遭抹黃 爆哭

2022-09-27 19:49
台行政院拍板邊境二階段開放，29日起，每周入境旅客人次從5萬調升至6萬人次，入境採檢改採快篩。圖為桃園機場檢疫人員確認旅客入境檢疫資料。（記者黃仲明／攝影）

台29日起「微解封」 3+4前3天可1人1室 全面恢復免簽

2022-09-22 17:49

超人氣

更多 >
英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光
獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書

獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書
麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍

麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍
沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚

沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚
颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有

颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有