我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加屋崙校園大規模槍擊 6人中彈 4校封鎖

巴拉圭籲台投資10億穩邦交 人民需「實實在在的好處」

台灣疫情仍處高原期 新增4萬4665例 上下波動

記者楊雅棠、許政榆、鄒尚謙／台北29日電
台灣新增4萬4665例本土個案，較上周同日上升5.8％。另境外移入個案新增215例、死亡53例。（圖：指揮中心提供）
台灣新增4萬4665例本土個案，較上周同日上升5.8％。另境外移入個案新增215例、死亡53例。（圖：指揮中心提供）

台灣本土新冠肺炎疫情仍在高原期，今天新增4萬4665例本土個案，較上周同日上升5.8％。另境外移入個案新增215例、死亡53例。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，病例數比起前一天來得少，主要受星期效應影響。但比起上周四病例數仍有些微增加，目前看來疫情在高原期，有些波動。

今日新增本土病例，為2萬412例男性、2萬4234例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(9170例)，台中市(5879例)，台北市(4961例)，桃園市(4832例)，高雄市(4060例)，台南市(2931例)，彰化縣(2316例)，新竹縣(1179例)，屏東縣(1130例)，新竹市(1108例)，苗栗縣(1073例)，雲林縣(1006例)，宜蘭縣(977例)，南投縣(849例)，基隆市(823例)，嘉義縣(702例)，花蓮縣(598例)，嘉義市(513例)，台東縣(296例)，金門縣(136例)，澎湖縣(115例)，連江縣(11例)。

今日新增53例本土病例死亡個案，為28例男性、25例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、47例具慢性病史、31例未接種三劑以上疫苗。確診日介於今年5月21日至9月26日，死亡日期介於5月21日至9月26日。

今日新增215例境外移入個案中，為105例男性、110例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(15例)，美國(9例)，阿拉伯聯合大公國及菲律賓(各4例)，泰國、南韓、德國及日本(各3例)，馬來西亞及土耳其(各2例)，奧地利、瑞士、芬蘭、加拿大、柬埔寨、紐西蘭、香港、緬甸、新加坡澳門、英國及中國(各1例)，另155例感染國家調查中。入境日期介於今年8月29日至9月28日。

指揮中心統計，截至目前國內累計641萬7941例確診，分別為3萬4666例境外移入、638萬3221例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1萬1003例死亡病例，其中10987例本土，個案居住縣市分布為新北市2314例、台北市1227例、台中市1110例、高雄市1016例、桃園市839例、台南市831例、彰化縣635例、屏東縣437例、雲林縣344例、南投縣329例、苗栗縣290例、嘉義縣264例、基隆市245例、宜蘭縣227例、花蓮縣196例、新竹縣179例、嘉義市177例、台東縣155例、新竹市121例、澎湖縣31例、金門縣20例；另16例為境外移入。

疫情 新加坡 澳門

上一則

控林智堅違著作權法 余正煌自訴擺脫偵查不公開限制

下一則

台灣教師西進大陸約3000人 理工、醫科最多

延伸閱讀

台確診增4萬5608例仍在高原期 長照機構陽性率升溫

台確診增4萬5608例仍在高原期 長照機構陽性率升溫
台灣新增3萬8785例確診 較上周日下降1.4%

台灣新增3萬8785例確診 較上周日下降1.4%
台灣新增3萬8157例確診、51死 連續5天病例數下降

台灣新增3萬8157例確診、51死 連續5天病例數下降
台新增本土4.6萬確診、境外229例 全台同步降溫

台新增本土4.6萬確診、境外229例 全台同步降溫

熱門新聞

媒體工作人周玉蔻（前排左）當年為「寶寶」事件召開記者會，由黃越綏（前排右）陪同出席。（本報資料照片）

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

2022-09-28 04:45
張淑娟聲明。圖／台北市議員王鴻薇辦公室提供

蔣孝嚴昔日緋聞女主角張淑娟發聲 近日將對周玉蔻提告

2022-09-23 11:42
指揮中心指揮官王必勝透露，最快今天會公布邊境0+7規畫，預計10月中旬以前上路。(記者黃仲明／攝影)

台灣邊境要開了「0+7」檢疫新制 最晚10月15日上路

2022-09-21 20:58
台灣入境檢疫鬆綁，擬於10月13日調整邊境政策為「0＋7」。圖為桃園機場入境旅客排隊搭乘防疫計程車。（本報資料照片）

台邊境檢疫鬆綁 10月13日入境0+7可住一般旅館

2022-09-24 02:30
周玉蔻錄影突然爆哭。圖／截自Youtube

「好像我跟陳時中有不可告人關係」周玉蔻稱遭抹黃 爆哭

2022-09-27 19:49
巴拉圭總統阿布鐸。(歐新社)

巴拉圭籲台投資10億穩邦交 人民需「實實在在的好處」

2022-09-28 21:44

超人氣

更多 >
1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚

1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚
研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智

研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智
川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發
不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷