台灣疫情仍處高原期 新增4萬4665例 上下波動

台灣新增4萬4665例本土個案，較上周同日上升5.8％。另境外移入個案新增215例、死亡53例。（圖：指揮中心提供）

台灣本土新冠肺炎疫情 仍在高原期，今天新增4萬4665例本土個案，較上周同日上升5.8％。另境外移入個案新增215例、死亡53例。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，病例數比起前一天來得少，主要受星期效應影響。但比起上周四病例數仍有些微增加，目前看來疫情在高原期，有些波動。

今日新增本土病例，為2萬412例男性、2萬4234例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(9170例)，台中市(5879例)，台北市(4961例)，桃園市(4832例)，高雄市(4060例)，台南市(2931例)，彰化縣(2316例)，新竹縣(1179例)，屏東縣(1130例)，新竹市(1108例)，苗栗縣(1073例)，雲林縣(1006例)，宜蘭縣(977例)，南投縣(849例)，基隆市(823例)，嘉義縣(702例)，花蓮縣(598例)，嘉義市(513例)，台東縣(296例)，金門縣(136例)，澎湖縣(115例)，連江縣(11例)。

今日新增53例本土病例死亡個案，為28例男性、25例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、47例具慢性病史、31例未接種三劑以上疫苗。確診日介於今年5月21日至9月26日，死亡日期介於5月21日至9月26日。

今日新增215例境外移入個案中，為105例男性、110例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(15例)，美國(9例)，阿拉伯聯合大公國及菲律賓(各4例)，泰國、南韓、德國及日本(各3例)，馬來西亞及土耳其(各2例)，奧地利、瑞士、芬蘭、加拿大、柬埔寨、紐西蘭、香港、緬甸、新加坡 、澳門 、英國及中國(各1例)，另155例感染國家調查中。入境日期介於今年8月29日至9月28日。

指揮中心統計，截至目前國內累計641萬7941例確診，分別為3萬4666例境外移入、638萬3221例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1萬1003例死亡病例，其中10987例本土，個案居住縣市分布為新北市2314例、台北市1227例、台中市1110例、高雄市1016例、桃園市839例、台南市831例、彰化縣635例、屏東縣437例、雲林縣344例、南投縣329例、苗栗縣290例、嘉義縣264例、基隆市245例、宜蘭縣227例、花蓮縣196例、新竹縣179例、嘉義市177例、台東縣155例、新竹市121例、澎湖縣31例、金門縣20例；另16例為境外移入。