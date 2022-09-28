我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加屋崙校園大規模槍擊 6人中彈 4校封鎖

巴拉圭籲台投資10億穩邦交 人民需「實實在在的好處」

確定了 蘇貞昌拍板：台灣0+7新制 10/13正式上路

記者鄭媁／即時報導
台灣9月29日起將分兩階段放寬邊境管制，入境旅客未來不必在機場進行唾液採檢。（記者黃仲明／攝影）
台灣9月29日起將分兩階段放寬邊境管制，入境旅客未來不必在機場進行唾液採檢。（記者黃仲明／攝影）

行政院院長蘇貞昌今在行政院會聽取衛福部「COVID-19疫情現況及開放準備」報告。蘇貞昌表示，經過這一周觀察，台灣疫情走向都在指揮中心掌握中，將在10月13日起將再擴大國境開放，正式實施「0+7」。

衛福部表示，全球疫情持續趨緩，惟仍顯嚴峻，本土疫情則處於高原期，BA.5已佔上周所有定序個案的80%以上，應持續密切關注重症高風險族群，並加強保護幼兒、長者及原住民等弱勢及脆弱族群，積極落實相關防疫及應變工作。

邊境管制措施第一階段調整將自9月29日開始，提升入境總量並恢復互惠免簽證，同時取消入境PCR檢測，改以發放4劑快篩試劑，且開放3天檢疫及4天自主防疫處所為1人1室，於入境日及第3天檢疫期滿時快篩。

第二階段預計於10月13日實施，放寬入境人員免居家檢疫，改採7天自主防疫，維持快篩發放對象及劑數，改於入境當天或自主防疫第1天及有症狀時快篩，如自主防疫期間外出需有2日內陰性結果。

在維護民眾健康部分，衛福部表示，包含莫德納次世代雙價疫苗等各種疫苗均陸續到貨且目前供應充足，請各部會與地方政府共同合作加強宣導，提升疫苗接種率，為脆弱族群建立足夠免疫保護力。

此外，亦請民眾於有症狀時即時快篩，才可在確診後及早用藥治療。另將持續監測專責/ICU(含兒童)病床(房)收治狀況，適時調控開設比率，確保醫療照護工作運作順暢及醫療量能。

衛福部呼籲，疫情已進入最後關鍵階段，在各地方政府一同努力下，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第一劑已超過93%、第二劑已超過87%。65歲以上長者第一劑亦已超過87%、第二劑已超過84%。未來邊境及防疫措施逐步開放，請國人一起同心協力，儘速完成疫苗接種、做好個人防護、落實相關防疫措施，才能度過疫情，邁向正常生活。

防疫 疫情 疫苗

上一則

巴拉圭籲台投資10億穩邦交 人民需「實實在在的好處」

延伸閱讀

「總統旨意」立委揭護航鏡電視申照 府院否認

「總統旨意」立委揭護航鏡電視申照 府院否認
批民進黨綠化媒體 藍：總統級醜聞 NCC主委道歉下台

批民進黨綠化媒體 藍：總統級醜聞 NCC主委道歉下台
府院施壓未證實 鏡電視享禮遇是事實

府院施壓未證實 鏡電視享禮遇是事實
義務役延長？邱國正：盼年底有結論

義務役延長？邱國正：盼年底有結論

熱門新聞

媒體工作人周玉蔻（前排左）當年為「寶寶」事件召開記者會，由黃越綏（前排右）陪同出席。（本報資料照片）

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

2022-09-28 04:45
張淑娟聲明。圖／台北市議員王鴻薇辦公室提供

蔣孝嚴昔日緋聞女主角張淑娟發聲 近日將對周玉蔻提告

2022-09-23 11:42
指揮中心指揮官王必勝透露，最快今天會公布邊境0+7規畫，預計10月中旬以前上路。(記者黃仲明／攝影)

台灣邊境要開了「0+7」檢疫新制 最晚10月15日上路

2022-09-21 20:58
台灣入境檢疫鬆綁，擬於10月13日調整邊境政策為「0＋7」。圖為桃園機場入境旅客排隊搭乘防疫計程車。（本報資料照片）

台邊境檢疫鬆綁 10月13日入境0+7可住一般旅館

2022-09-24 02:30
台行政院拍板邊境二階段開放，29日起，每周入境旅客人次從5萬調升至6萬人次，入境採檢改採快篩。圖為桃園機場檢疫人員確認旅客入境檢疫資料。（記者黃仲明／攝影）

台29日起「微解封」 3+4前3天可1人1室 全面恢復免簽

2022-09-22 17:49
「0加7」入境防疫即將上路，屆時返台人數勢必劇增，入境唾液PCR擬改為快篩，以縮短機場等候時間。圖為外籍移工入境桃園機場後，排隊等待PCR唾液採檢。(記者黃仲明／攝影)

台開放邊境再等等 政院：估10月13日實施0+7

2022-09-22 02:30

超人氣

更多 >
研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智

研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智
川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發
不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚

1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚
躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷