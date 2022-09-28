確定了 蘇貞昌拍板：台灣0+7新制 10/13正式上路

台灣9月29日起將分兩階段放寬邊境管制，入境旅客未來不必在機場進行唾液採檢。（記者黃仲明／攝影）

行政院院長蘇貞昌今在行政院會聽取衛福部「COVID-19疫情 現況及開放準備」報告。蘇貞昌表示，經過這一周觀察，台灣疫情走向都在指揮中心掌握中，將在10月13日起將再擴大國境開放，正式實施「0+7」。

衛福部表示，全球疫情持續趨緩，惟仍顯嚴峻，本土疫情則處於高原期，BA.5已佔上周所有定序個案的80%以上，應持續密切關注重症高風險族群，並加強保護幼兒、長者及原住民等弱勢及脆弱族群，積極落實相關防疫 及應變工作。

邊境管制措施第一階段調整將自9月29日開始，提升入境總量並恢復互惠免簽證，同時取消入境PCR檢測，改以發放4劑快篩試劑，且開放3天檢疫及4天自主防疫處所為1人1室，於入境日及第3天檢疫期滿時快篩。

第二階段預計於10月13日實施，放寬入境人員免居家檢疫，改採7天自主防疫，維持快篩發放對象及劑數，改於入境當天或自主防疫第1天及有症狀時快篩，如自主防疫期間外出需有2日內陰性結果。

在維護民眾健康部分，衛福部表示，包含莫德納次世代雙價疫苗 等各種疫苗均陸續到貨且目前供應充足，請各部會與地方政府共同合作加強宣導，提升疫苗接種率，為脆弱族群建立足夠免疫保護力。

此外，亦請民眾於有症狀時即時快篩，才可在確診後及早用藥治療。另將持續監測專責/ICU(含兒童)病床(房)收治狀況，適時調控開設比率，確保醫療照護工作運作順暢及醫療量能。

衛福部呼籲，疫情已進入最後關鍵階段，在各地方政府一同努力下，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第一劑已超過93%、第二劑已超過87%。65歲以上長者第一劑亦已超過87%、第二劑已超過84%。未來邊境及防疫措施逐步開放，請國人一起同心協力，儘速完成疫苗接種、做好個人防護、落實相關防疫措施，才能度過疫情，邁向正常生活。