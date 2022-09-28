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確診同住者居隔 擬改全面0+7

台灣新聞組／台北28日電
指揮官王必勝27日至桃機視察邊境檢疫鬆綁配套措施時說，疫情達社區低度流行的穩定程度，才會解除口罩禁令。(記者黃仲明／攝影)
指揮官王必勝27日至桃機視察邊境檢疫鬆綁配套措施時說，疫情達社區低度流行的穩定程度，才會解除口罩禁令。(記者黃仲明／攝影)

昨新冠疫情病例數再破4萬，新增4萬5608例本土個案，指揮中心發言人莊人祥說，較上周同天微升2.5%，疫情仍處於高原期，將持續觀察，但不影響10月中旬入境管制「0加7」開放時程。至於確診者同住家人居家隔離也可能全改為「0加7」，目前仍在討論中；口罩禁令11月解禁則還有變數。

目前確診者隔離措施為「7加7」，7天居家隔離加上7天自主管理，同住家人則視疫苗接種狀況，可選擇「0加7」或「3加4」。

莊人祥說，隨著入境檢疫「0加7」時程已定，確診者「7加7」是否也變成「7加0」，也就是取消後7天自主健康管理，將請專家會議討論中，上路時間未定。至於確診者同住家人居隔「0加7」持續討論中，但會和入境檢疫「0加7」脫鉤處理，也就是不會同天上路。

至於口罩禁令，指揮官王必勝日前雖接受媒體專訪說，口罩禁令可望在11月朝「戶外免戴」放寬。但王必勝昨到桃園機場視察後續邊境鬆綁相關配套準備時說，目前還在討論，且蒐集各國相關措施時也發現，各國其實也都在變化，指揮中心希望疫情達社區低度流行的穩定程度，才會開始實施相關措施。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也強調，口罩解禁還有變數，目前正值BA.5高峰，醫院收治病患人數也在高點，為避免增加醫療負擔，未來幾周不會大規模調整口罩禁令，等「0加7」實施後視情況檢討。

衛福部長薛瑞元昨在立法院受訪時建議，在流感季節，民眾最好戴上口罩，是否強制性戴口罩由指揮中心對外宣布。

長庚兒童醫學中心兒童過敏氣喘風濕科主任葉國偉說，戴口罩除了預防新冠病毒，也能阻擋流感、腸病毒感染，但佩戴口罩生活畢竟不是生活常態，建議採「漸進式」開放，回歸正常生活。

中國附醫副院長黃高彬說，至少撐過這波流感季，等明年3月再解除口罩禁令，但野外空曠處可先放寬口罩限制，可明確定義須戴口罩的場所，如室內、夜市、演唱會場所、捷運進出口等，讓民眾有所依循。

口罩 疫情 流感

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