台確診增4萬5608例仍在高原期 長照機構陽性率升溫

台灣本土新冠病例再破4萬，指揮中心舉行記者會說明。記者會出席名單由左到右指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。（記者楊雅棠／攝影）

新冠肺炎疫情 回升？台灣27日病例數再破4萬，新增4萬5608例本土個案，其中以新北市9019人最多。另新增242例境外移入個案，確診個案則新增死亡個案28例、中重症83例。指揮中心發言人莊人祥表示，較上周同天多一千多例，微升2.5%，疫情仍在高原期階段，持續觀察中。

隨新冠肺炎再掀BA.5疫情，住宿式長照機構的陽性率也同步升溫。醫療應變組副組長羅一鈞表示，機構內住民陽性率從1.0％升至1.3%，不過工作人員陽性率則從1.0％降至0.9％；至於投藥率則降至七成九。

指揮中心公布截至9月4日通報機構數達1669家，確診住民人數為5萬2542人、確診工作人員數為1萬5193人，仍以社福機構人數最多、護理機構次之。

27日新增本土病例，為2萬1296例男性、2萬4293例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(9,019例)，台中市(6,154例)，台北市(5,125例)，桃園市(4,220例)，高雄市(4,186例)，台南市(3,033例)，彰化縣(2,418例)，屏東縣(1,292例)，新竹縣(1,220例)，雲林縣(1,212例)，宜蘭縣(1,109例)，苗栗縣(1,077例)，新竹市(1,028例)，南投縣(961例)，嘉義縣(855例)，基隆市(769例)，花蓮縣(650例)，嘉義市(526例)，台東縣(411例)，金門縣(178例)，澎湖縣(145例)，連江縣(20例)。

27日新增28例本土病例死亡個案，為14例男性、14例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、15例未接種三劑以上疫苗。確診日介於今年9月4日至9月23日，死亡日期介於9月14日至9月24日。