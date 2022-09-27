我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊

解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光

台確診增4萬5608例仍在高原期 長照機構陽性率升溫

記者楊雅棠、鄒尚謙／台北即時報導
台灣本土新冠病例再破4萬，指揮中心舉行記者會說明。記者會出席名單由左到右指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。（記者楊雅棠／攝影）
台灣本土新冠病例再破4萬，指揮中心舉行記者會說明。記者會出席名單由左到右指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。（記者楊雅棠／攝影）

新冠肺炎疫情回升？台灣27日病例數再破4萬，新增4萬5608例本土個案，其中以新北市9019人最多。另新增242例境外移入個案，確診個案則新增死亡個案28例、中重症83例。指揮中心發言人莊人祥表示，較上周同天多一千多例，微升2.5%，疫情仍在高原期階段，持續觀察中。

隨新冠肺炎再掀BA.5疫情，住宿式長照機構的陽性率也同步升溫。醫療應變組副組長羅一鈞表示，機構內住民陽性率從1.0％升至1.3%，不過工作人員陽性率則從1.0％降至0.9％；至於投藥率則降至七成九。

指揮中心公布截至9月4日通報機構數達1669家，確診住民人數為5萬2542人、確診工作人員數為1萬5193人，仍以社福機構人數最多、護理機構次之。

27日新增本土病例，為2萬1296例男性、2萬4293例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(9,019例)，台中市(6,154例)，台北市(5,125例)，桃園市(4,220例)，高雄市(4,186例)，台南市(3,033例)，彰化縣(2,418例)，屏東縣(1,292例)，新竹縣(1,220例)，雲林縣(1,212例)，宜蘭縣(1,109例)，苗栗縣(1,077例)，新竹市(1,028例)，南投縣(961例)，嘉義縣(855例)，基隆市(769例)，花蓮縣(650例)，嘉義市(526例)，台東縣(411例)，金門縣(178例)，澎湖縣(145例)，連江縣(20例)。

27日新增28例本土病例死亡個案，為14例男性、14例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、15例未接種三劑以上疫苗。確診日介於今年9月4日至9月23日，死亡日期介於9月14日至9月24日。

27日新增242例境外移入個案中，為128例男性、114例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(26例)，英國及泰國(各7例)，美國(6例)，新加坡、土耳其及韓國(各5例)，德國(4例)，印尼(3例)，香港、愛爾蘭、馬來西亞及日本(各1例)，另170例感染國家調查中。入境日期介於今年8月27日至9月26日。

台灣本土新冠病例再破4萬。（圖：指揮中心提供）
台灣本土新冠病例再破4萬。（圖：指揮中心提供）

疫情 新冠肺炎 新加坡

上一則

不接受道歉 張淑娟控周玉蔻：霸凌沒麥克風的人

延伸閱讀

台新增本土4.5萬確診 莊人祥：較上周降4.9%

台新增本土4.5萬確診 莊人祥：較上周降4.9%
台新增確診降1成 指揮中心：連假效應 疫情未到高峰

台新增確診降1成 指揮中心：連假效應 疫情未到高峰
台沒買BA.5疫苗 挨轟為高端鋪路

台沒買BA.5疫苗 挨轟為高端鋪路
疫情升溫連6天破3萬例 指揮中心：近日恐逾4萬例

疫情升溫連6天破3萬例 指揮中心：近日恐逾4萬例

熱門新聞

愈來愈多台灣民眾感受到兩岸軍事關係處於緊張狀態，高達53%民眾不滿意蔡英文總統處理兩岸關係的表現。圖為蔡英文（左二）今年3月視導新制教召14天訓練。（本報系資料照片）

本報系民調：蔡英文兩岸政策 台民眾不滿意逾半

2022-09-19 20:40
張淑娟聲明。圖／台北市議員王鴻薇辦公室提供

蔣孝嚴昔日緋聞女主角張淑娟發聲 近日將對周玉蔻提告

2022-09-23 11:42
指揮中心指揮官王必勝透露，最快今天會公布邊境0+7規畫，預計10月中旬以前上路。(記者黃仲明／攝影)

台灣邊境要開了「0+7」檢疫新制 最晚10月15日上路

2022-09-21 20:58
台灣入境檢疫鬆綁，擬於10月13日調整邊境政策為「0＋7」。圖為桃園機場入境旅客排隊搭乘防疫計程車。（本報資料照片）

台邊境檢疫鬆綁 10月13日入境0+7可住一般旅館

2022-09-24 02:30
中華民國駐美代表蕭美琴（右二）與副代表鄭榮俊（左二）19日出席華樂日間保健中心開幕剪綵儀式。華盛頓記者張文馨／攝影

北京犯台美願捍衛 蕭美琴：聽到拜登總統心裡話

2022-09-19 17:02
「0加7」入境防疫即將上路，屆時返台人數勢必劇增，入境唾液PCR擬改為快篩，以縮短機場等候時間。圖為外籍移工入境桃園機場後，排隊等待PCR唾液採檢。(記者黃仲明／攝影)

台開放邊境再等等 政院：估10月13日實施0+7

2022-09-22 02:30

超人氣

更多 >
全美這5家「貴婦超市」 真的沒有人在看價格

全美這5家「貴婦超市」 真的沒有人在看價格
理財專家：退休族應該避免的8項投資錯誤

理財專家：退休族應該避免的8項投資錯誤
向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄

向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄
iPhone14跌幅驚人 中國黃牛倒下 賠本賣還遭反向收割

iPhone14跌幅驚人 中國黃牛倒下 賠本賣還遭反向收割
解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光

解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光