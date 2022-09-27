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黑白集／誰該為高端死忠的埋單？

黑白集
打了高端，被當成「沒打」；對「高端戰士」而言，真是情何以堪。(本報資料照片)
打了高端，被當成「沒打」；對「高端戰士」而言，真是情何以堪。(本報資料照片)

邊境開放在即，但大家赫然發現，接種高端疫苗的民眾竟得先花三、四千元台幣作核酸檢測，證明自己陰性，才能入境日本。也就是打了高端，被當成「沒打」；對「高端戰士」而言，真是情何以堪。

衛福部當初不顧國際疫苗試驗指引，執意用「免疫橋接」幫高端擅開後門。高端疫苗獲緊急授權後，股票炒翻天，公司賺得盆滿缽滿，卻不補足未完程序。專家早已示警，高端無法獲得國際認證，今天的發展不意外。

蔡政府官員卻粉飾太平，一騙再騙。其中為首的，就是當時的疫情指揮官陳時中。面對質疑，陳時中曾說：「沒有不能出國，只是檢疫恐有差別」、「世界又不是只有美國」，甚至說「美國怪怪的」。此外，他還不斷背書，說高端能獲國際認證。

一再灌輸「免疫橋接是趨勢」的，還有前副總統陳建仁；外交部的表現，也不遑多讓。去年８月，外交部特別發表聲明，稱打高端疫苗不能出國「與事實不符」；言下之意，這是假消息。而高端疫苗也不斷釋出訊息，說自己即將取得國際認證。如今回頭看，是誰在造謠？

去年公投期間，蔡英文總統曾用民進黨「死忠的」一詞，來稱許接種高端疫苗的民眾。「死忠的」誤信蔡政府之言，才去接種；如今卻得另外花錢，才能出國。陳時中等人，不該為「死忠的」埋單嗎？(轉載自聯合報)

高端疫苗 陳時中 邊境

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