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台疫情仍在高原期 8成是BA.5 今年死亡已破萬

台灣新聞組／台北27日電
9月29日邊境再解封，入境總量為每周6萬人、取消機場唾液PCR、全面恢復免簽證，下月中旬則可能實施「0加7」。(記者黃仲明／攝影)
9月29日邊境再解封，入境總量為每周6萬人、取消機場唾液PCR、全面恢復免簽證，下月中旬則可能實施「0加7」。(記者黃仲明／攝影)

台灣昨新冠肺炎新增2萬8513例本土個案，較上周同天增加1%；指揮官王必勝說，連續5周疫情上升，上周則下降3%，但降幅少，這一波疫情仍處高原期。至於昨新增122例中重症、56例死亡個案，也讓今年死亡人數已累計破萬人大關，達1萬零30人。

此外，新冠肺炎BA.5變異株進入社區後，讓台灣8月底掀起一波疫情，根據指揮中心昨最新公布的上周本土個案病毒基因定序報告，159例確診個案中有128例是BA.5，BA.5變異株占比已升至8成，又比再前周的6成高。

行政院長蘇貞昌昨於擴大防疫會議上指出，本周四即將放寬邊境管制政策，如疫情以目前的穩定可控方向發展，約莫再半個月後，邊境將朝更開放的目標前進。周四起，指揮中心將調升入境總量為每周6萬人、取消機場唾液PCR、全面恢復免簽證待遇機制、入境檢疫「3加4」、全程1人1室。

蘇貞昌說，邊境管制措施鬆綁來到最後一哩路，相關登機要求、入境程序、採檢措施以及通關動線等，都將大幅度更動，請指揮中心與交通部預先宣導，持續與地方政府溝通協調，事前做好相關準備。

旅遊業者則盼出入境團客指引盡快出爐，以利提早準備下波「0加7」邊境解封的旅遊市場。王必勝說，目前在防疫車隊、旅館、機場流程、移工、入境學生處理等已有初步決議，尚待交通部等單位討論，今行政院再次開會後將有具體決定，並對外公布。

香港昨實施「0加3」入境檢疫新措施，外界盼台灣跟進。但醫療應變組副組長羅一鈞說，香港雖實施「0加3」，但天天都需快篩，且第0、2、4、6天均需PCR檢驗，陰性才可外出，其實比台灣即將實施的「0加7」措施還嚴格，目前並無此打算。

邊境 疫情 香港

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