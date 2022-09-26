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新聞評論／打高端須自費篩檢 陳時中沒一句抱歉

聯合新聞網「重磅快評」
國民黨台北市長參選人蔣萬安批陳時中堅持買高端，日本官員比陳時中專業太多。陳時中表示，疫苗承不承認，各國有各國考慮，不能強迫人家。（記者鍾維軒／攝影）
國民黨台北市長參選人蔣萬安批陳時中堅持買高端，日本官員比陳時中專業太多。陳時中表示，疫苗承不承認，各國有各國考慮，不能強迫人家。（記者鍾維軒／攝影）

日本將開放外國觀光客自由行，但入境認證疫苗未包含高端疫苗，國民黨台北市長參選人蔣萬安批對手陳時中堅持買高端，日本官員比陳專業太多。陳時中回應，疫苗承不承認，各國有各國考慮，不能強迫人家，相信外交單位及外館都在努力中。

陳時中雖從疫情指揮官換跑道參選台北市長，但談到疫苗，人民可不會健忘他做過的事、說過的話。去年美日實施邊境管制，台灣打高端的民眾被阻於門外，那時的陳時中強勢回應：「 世界不只美國（日本）可以去」，又說「外交單位努力中」；現在打高端的民眾依舊赴日受阻，陳時中說不能強迫人家（日本），根本就是出自同一個思維─我就是吃定老百姓，不然要怎樣？

蔣萬安拿高端疫苗政策來批陳時中，其實沒有太多市政的成分，重點就只有兩個字─「專業」；陳時中擔任疫情指揮官，一味政治操作，未能秉於專業選擇疫苗，導致相信他的民眾出境受阻或者還要再花4000元台幣自費PCR檢測才可赴日，陳時中一句抱歉的話也沒有，只說相信外交單位及外館都在努力中，但有沒有誠意，看看一年前的陳時中便知分曉。  

去年9月，美國宣布11月初將全面要求外國旅客打完疫苗才可入境，外界憂心接種高端的民眾能否赴美，因為美方並未宣布認可高端疫苗，當時的陳時中表示會積極去溝通；去年11月，日本放寬邊境管制，接種2劑AZ、莫德納或BNT疫苗者，入境檢疫將可從10天縮短為3天，但日本並未高端疫苗，台灣人赴日隔離天數一天也少不了，陳時中強調政府會持續爭取。

一年過去了，打高端疫苗的台灣人赴日的待遇並未獲改善，指揮中心大量採購的高端疫苗依然走不出台灣，甚至放到效期已過必須銷毀，陳時中雖換跑道，但這筆帳卻賴不掉；現在國際紛紛解封，高端疫苗又再度被搬上檯面，陳時中沒有絲毫歉意，話術依然是「努力中」、「持續爭取」，但吳釗燮、謝長廷及蔡政府到底努力了什麼？爭取到什麼？

高端疫苗 陳時中 日本

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