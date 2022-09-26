報銷疫苗浪費12億 高端5億占最多 藍告發陳時中涉瀆職

據疫情指揮中心統計，至今年9月止，政府自購5351萬劑各品牌疫苗中，已有350萬劑過期報銷，浪費約12億（台幣，下同）公帑，其中高端疫苗 報銷逾5億，在各牌疫苗之中最多。此外，國民黨 立委就前衛福部部長、民進黨台北市長候選人陳時中 在前年疫情爆發，台灣急需疫苗之際，卻疑阻擋慈善團體及縣市政府購買疫苗，事後又遮蔽合約等黑箱情事，日前到台北地檢署告發陳時中涉嫌瀆職。

本報系聯合報報導，國民黨立院黨團書記長李德維表示，國民黨團告發陳時中涉嫌瀆職，是想了解當時疫苗採購到底發生什麼問題，為什麼很多民間團體想協助，衛福部卻遲遲沒有動作，及當中是否有70億的價差。

李德維說，疫苗採購所有公文、合約都被歸為機密，當時藍委蔣萬安調閱資料時就發現內含除外條款，只有司法機關和立法院可以審視機密，但立院卻拿到被塗黑的資料，只能藉提告還原真相。

另據中國時報報導，指揮中心統計，至今年9月15日，中央尚未出庫的屆效疫苗有AZ約229萬劑、高端約58.7萬劑；各縣市回報屆效疫苗，AZ約5.9萬劑、莫德納約47.5萬劑、BNT約6.8萬劑、高端約1.4萬劑。若以國際購買均價來計算，台灣共購買疫苗408.6億，報銷疫苗約12億，高端以平均每劑845元計算，就浪費納稅人5億血汗錢，在各品牌疫苗中最燒錢。

前國健署署長邱淑媞說，疫苗本應買多，要求「買得準」過於苛刻，但國際上還有許多國家沒疫苗可打，疫苗是珍貴防疫物資，當初捷克3萬劑莫德納疫苗也送台灣，台灣疫苗卻多到要報銷？

邱淑媞說，台灣各品牌疫苗都有剩，理應可送給其他需要的國家，但高端疫苗卡在免疫橋接不被世界承認，想送也送不出去，最終造成納稅人血汗錢的鉅額浪費，衛福部與指揮中心應為浪費公帑向人民做合理交代。