我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新加坡外長：台海問題是北京紅線中最紅的一條

對抗中國 美擬提前讓澳洲於2035年獲得核潛艇

報銷疫苗浪費12億 高端5億占最多 藍告發陳時中涉瀆職

台灣新聞組／台北26日電

據疫情指揮中心統計，至今年9月止，政府自購5351萬劑各品牌疫苗中，已有350萬劑過期報銷，浪費約12億（台幣，下同）公帑，其中高端疫苗報銷逾5億，在各牌疫苗之中最多。此外，國民黨立委就前衛福部部長、民進黨台北市長候選人陳時中在前年疫情爆發，台灣急需疫苗之際，卻疑阻擋慈善團體及縣市政府購買疫苗，事後又遮蔽合約等黑箱情事，日前到台北地檢署告發陳時中涉嫌瀆職。

本報系聯合報報導，國民黨立院黨團書記長李德維表示，國民黨團告發陳時中涉嫌瀆職，是想了解當時疫苗採購到底發生什麼問題，為什麼很多民間團體想協助，衛福部卻遲遲沒有動作，及當中是否有70億的價差。

李德維說，疫苗採購所有公文、合約都被歸為機密，當時藍委蔣萬安調閱資料時就發現內含除外條款，只有司法機關和立法院可以審視機密，但立院卻拿到被塗黑的資料，只能藉提告還原真相。

另據中國時報報導，指揮中心統計，至今年9月15日，中央尚未出庫的屆效疫苗有AZ約229萬劑、高端約58.7萬劑；各縣市回報屆效疫苗，AZ約5.9萬劑、莫德納約47.5萬劑、BNT約6.8萬劑、高端約1.4萬劑。若以國際購買均價來計算，台灣共購買疫苗408.6億，報銷疫苗約12億，高端以平均每劑845元計算，就浪費納稅人5億血汗錢，在各品牌疫苗中最燒錢。

前國健署署長邱淑媞說，疫苗本應買多，要求「買得準」過於苛刻，但國際上還有許多國家沒疫苗可打，疫苗是珍貴防疫物資，當初捷克3萬劑莫德納疫苗也送台灣，台灣疫苗卻多到要報銷？

邱淑媞說，台灣各品牌疫苗都有剩，理應可送給其他需要的國家，但高端疫苗卡在免疫橋接不被世界承認，想送也送不出去，最終造成納稅人血汗錢的鉅額浪費，衛福部與指揮中心應為浪費公帑向人民做合理交代。

高端疫苗 陳時中 國民黨

上一則

新聞評論／打高端須自費篩檢 陳時中沒一句抱歉

下一則

民進黨人士憂北三都全滅 2022成閣揆保衛戰

延伸閱讀

張淑娟被扯緋聞提告 馬英九批周玉蔻：應被媒體界開除

張淑娟被扯緋聞提告 馬英九批周玉蔻：應被媒體界開除
蔣萬安發言人「酸牙醫不是醫生」 陳時中批不懂歷史

蔣萬安發言人「酸牙醫不是醫生」 陳時中批不懂歷史
陳時中切割周玉蔻 柯文哲：現在「戒毒」來不及了

陳時中切割周玉蔻 柯文哲：現在「戒毒」來不及了
戰周玉蔻 連勝文：這位大嬸曾參與重大不倫事件

戰周玉蔻 連勝文：這位大嬸曾參與重大不倫事件

熱門新聞

愈來愈多台灣民眾感受到兩岸軍事關係處於緊張狀態，高達53%民眾不滿意蔡英文總統處理兩岸關係的表現。圖為蔡英文（左二）今年3月視導新制教召14天訓練。（本報系資料照片）

本報系民調：蔡英文兩岸政策 台民眾不滿意逾半

2022-09-19 20:40
花蓮大地震，警消到場搶救，下午4時前已緊急救出3人。（圖／警方提供）

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

2022-09-18 09:44
張淑娟聲明。圖／台北市議員王鴻薇辦公室提供

蔣孝嚴昔日緋聞女主角張淑娟發聲 近日將對周玉蔻提告

2022-09-23 11:42
指揮中心指揮官王必勝透露，最快今天會公布邊境0+7規畫，預計10月中旬以前上路。(記者黃仲明／攝影)

台灣邊境要開了「0+7」檢疫新制 最晚10月15日上路

2022-09-21 20:58
台灣入境檢疫鬆綁，擬於10月13日調整邊境政策為「0＋7」。圖為桃園機場入境旅客排隊搭乘防疫計程車。（本報資料照片）

台邊境檢疫鬆綁 10月13日入境0+7可住一般旅館

2022-09-24 02:30
八德運動中心在強震下隔音板塌落。(擷自影片)

才裝修好...強震驚嚇畫面曝 桃園八德羽球場天花板崩塌

2022-09-18 12:26

超人氣

更多 >
眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶

眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶
中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」

中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」
美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險

美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險
封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住

封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住
封面故事／華人存款被盜自救：投訴、報警、告銀行

封面故事／華人存款被盜自救：投訴、報警、告銀行