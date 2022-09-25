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悶2年迎解封 尾牙訂席量近3年最佳 假日幾乎全滿

記者嚴雅芳╱台北25日電
內需餐飲業者期待疫後邁向正常生活，各觀光酒店陸續推出尾牙春酒專案，爭搶延宕兩年的企業大型年終聚會商機，希望能填滿席位賺復甦財。(本報資料照片)
內需餐飲業者期待疫後邁向正常生活，各觀光酒店陸續推出尾牙春酒專案，爭搶延宕兩年的企業大型年終聚會商機，希望能填滿席位賺復甦財。(本報資料照片)

疫情指揮中心日前宣示邊境將穩健解封，民眾有望邁向正常生活，不僅民眾對出國旅行躍躍欲試，內需餐飲業也等不及大賺年底復甦財，各觀光酒店已陸續推出尾牙春酒專案，迎接因疫情延宕兩年的企業大型年終聚會；業者透露，今年尾牙需求有回籠的跡象，不僅訂席數量為近3年最佳，甚至有機會好過2019年。

有別於疫情期間，前兩年企業將舉辦集團尾牙視為畏途，但隨著美國宣布疫情結束、東亞各國紛紛解封邊境，不少企業對恢復正常生活充滿期待，加上明年春節過年較早，不少公司行號已提前啟動尾牙春酒規畫，餐飲業者苦等了兩年，更想把握遲來的商機。

包括晶華、雲品、寒舍、天成、六福等5大飯店集團皆預期，今年尾牙業績將比過去兩年佳，估成長幅度達10%到20%，目前尾牙訂席假日幾乎全滿，平日訂單也持續湧進。業者也預期，10月中開始10桌以內的微型尾牙訂單出籠，將進一步推升尾牙業績。

雲品國際還表示，今年6月就針對尾牙與春酒開始推廣銷售，並順勢推出「無條件取消」退訂金專案，加深企業訂位信心，近期接單更已達到原先300單目標的七成。依照今年市況與下訂情形，預估能帶動兩成尾牙與春酒的訂席業績。晶華酒店董事總經理吳偉正也表示，與往年相比，今年的尾牙型式選項更多，且戰線一路拉長至過完農曆年後的春酒旺季。

業者透露，由於不少企業兩、三年沒舉辦尾牙，今年多少有彌補員工的心態，許多客人主動要求「想吃好一點」，因此尾牙、春酒的價錢都變好了。雲品總經理丁原偉觀察，企業要求菜色加碼升級幅度至少一成，甚至兩成以上。

業者表示，樂見今年進入「與病毒共存」新常態，總算讓尾牙有機會順利舉行，老闆也樂意加碼。其實和疫情前比，今年尾牙桌數增加很多，可見疫情下蓬勃發展的企業依舊不少，增加的幅度甚至達三、四成，其中，又以電子業、金融業為主。

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