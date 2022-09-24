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台邊境檢疫鬆綁 10月13日入境0+7可住一般旅館

記者許政榆、陳雨鑫、蔡晉宇、林縉明、楊文琪／台北24日電
台灣入境檢疫鬆綁，擬於10月13日調整邊境政策為「0＋7」。圖為桃園機場入境旅客排隊搭乘防疫計程車。（本報資料照片）
台灣入境檢疫鬆綁，擬於10月13日調整邊境政策為「0＋7」。圖為桃園機場入境旅客排隊搭乘防疫計程車。（本報資料照片）

台灣擬於10月13日調整邊境政策為「0＋7」，行政院長蘇貞昌昨表示，實施「0＋7」後就能恢復正常生活。但中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，回到正常生活並非一蹴可幾，將進一步討論口罩禁令、確診者隔離「7＋7」等，專家小組預計針對確診者後七天自主健康管理規定，進行討論。

指揮中心昨天公布台灣本土病例3萬9769例，另新增41例死亡。新增病例數連續四天較上周同期下降，王必勝表示，29日就會確定入境者「0＋7」是否順利於10月13日起實施，昨天病例數雖下降，幅度較小，會不會反覆將是觀察重點。

「0＋7」實施後，同步取消禁團令、開放一般性社會訪問來台、沒有電子圍籬、改採自主防疫，屆時入境者可住一般旅館，沒有一定要住防疫旅館。王必勝昨天表示，指揮中心將在27日與各縣市開會討論作業程序。

歐美多國已解除「口罩禁令」，南韓也宣布26日起，戶外口罩令正式解除。衛福部長薛瑞元昨表示，口罩令也許會調整，但建議到冬天之前持續維持，將逢流感季，戴好口罩仍可防流感。王必勝表示，戴口罩規定和邊境開放「0＋7」並未連動，會持續蒐集各國口罩限制進行分析，預計分階段穩健開放。

林口長庚醫院副院長邱政洵認為，疫情才要慢慢下降，口罩禁令現在先不要解除，接下來可先行開放戶外、空曠處免戴口罩，但公共運輸、室內等仍應要戴口罩。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，台灣目前通報本土確診已有600多萬例，加上社區黑數，估計已破千萬人曾經感染過，加上國內逾七成民眾已接種疫苗，即使感染後也不容易變重症，無須太過擔憂。

口罩 邊境 疫情

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