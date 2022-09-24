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比照乘客0+7 機組員外站管制將同步鬆綁

記者盧逸峰、葉冠妤、季相儒／台北24日電
指揮中心與民航局開會，決議比照乘客「0+7」實施日期，預計在10月13日起就能放寬機組員外站管制措施，待指揮中心正式公布。示意圖。（本報資料照片）
指揮中心與民航局開會，決議比照乘客「0+7」實施日期，預計在10月13日起就能放寬機組員外站管制措施，待指揮中心正式公布。示意圖。（本報資料照片）

桃園機場公司昨日公布桃園國際機場2022年1至8月營運統計數據，隨各國邊境管制逐步放寬，客運量為157萬餘人次，較去年同期增158%，成長顯著；航機起降7萬5642架次，較去年同期增加11.39%；而暢旺兩年的貨運量則因需求趨緩，1至8月為174萬6999公噸，較去年同期減少5.3%。隨著國境即將解封，桃機公司預估今年旅客量也從原本的350萬人次，上修至450萬人次。

至於國籍航空機組員外站管控措施的部分，根據本報系聯合報掌握，指揮中心昨已和交通部民航局開會討論，決議比照乘客「0＋7」實施日期，最快10月13日起就能放寬機組員外站管制措施，並取消以新冠疫苗追加劑接種情形進行檢疫風險分流，屆時機組員可使用飯店設施或離開飯店，回歸疫情前航空公司自主管理機制，放寬細節待指揮中心正式公布。

根據國際機場協會（ACI）及國際航空運輸協會（IATA）發布的預測，國際旅客量可望於2024年恢復到疫情前水準。不過受到中國大陸清零政策等影響，根據ACI最新統計，今年截至5月底，全球國際客運已恢復至2019年同期的53.4%，但亞太地區僅為14.5%。

桃機公司說，以亞太地區主要國際機場1至7月客運表現來看，樟宜機場復甦程度達到33.5%為最高，曼谷機場20.8%次之，桃園機場僅有3.9%，但台灣最快將於10月13日開放邊境，相信旅客量會再快速增加。

機場 邊境 疫情

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