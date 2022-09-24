回到疫情前水準 台餐飲業8月營收衝歷史次高

餐飲業8月營收為786億元，拿下歷史次高。（本報系資料照片）

經濟部統計處昨日發布8月營收 統計，餐飲業營收為786億元，拿下歷史次高，年增逾四成；零售業 營收為3582億元，創同月新高，內需產業均已回到疫情 前水準；但過去幾年均有好表現的批發業8月僅年增0.6%，勉強守住正成長。

統計處預估，9月批發業營收年減2.2%至年增0.8%，恐有機會翻黑；零售業則營收預估年增7.5%至10.5%；餐飲業營收年增28.4%至31.4%，持續維持正向動能。

8月批發業營收為1兆382億元，創同月新高，年增0.6%。相較於以前的營收「常勝軍」，批發業本次年增率幾乎持平。經濟部統計處副處長黃偉傑說，批發業受全球經濟情勢下探，加上美國、中國大陸及歐洲等重要市場都面臨衰退，因此批發營收大打折。

內需產業雖然在8月繳出好成績單，但台灣在8月消費者物價指數（CPI）仍維持2.66%，高於「通膨警戒線」。有多少內需營收是因為物價高漲墊高，黃偉傑說，比較零售、餐飲營收，以及商品類CPI、外食費，顯示物價雖有帶動營收成長，但消費量成長仍是主因。

統計處補充，以2019年8月零售業及餐飲業表現，以及兩個時間物價指數比較，顯示今年8月餐飲業及零售業仍較2019年8月成長0.8個百分點及10.4個百分點；即使考量到近年物價波動，內需產業表現仍回歸疫情前水準。