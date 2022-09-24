我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約安裝逾百充電樁 市府籲全民開電動車

紐約華生較多小學 政府經費較少

回到疫情前水準 台餐飲業8月營收衝歷史次高

記者鍾泓良／台北24日電
餐飲業8月營收為786億元，拿下歷史次高。（本報系資料照片）
餐飲業8月營收為786億元，拿下歷史次高。（本報系資料照片）

經濟部統計處昨日發布8月營收統計，餐飲業營收為786億元，拿下歷史次高，年增逾四成；零售業營收為3582億元，創同月新高，內需產業均已回到疫情前水準；但過去幾年均有好表現的批發業8月僅年增0.6%，勉強守住正成長。

統計處預估，9月批發業營收年減2.2%至年增0.8%，恐有機會翻黑；零售業則營收預估年增7.5%至10.5%；餐飲業營收年增28.4%至31.4%，持續維持正向動能。

8月批發業營收為1兆382億元，創同月新高，年增0.6%。相較於以前的營收「常勝軍」，批發業本次年增率幾乎持平。經濟部統計處副處長黃偉傑說，批發業受全球經濟情勢下探，加上美國、中國大陸及歐洲等重要市場都面臨衰退，因此批發營收大打折。

內需產業雖然在8月繳出好成績單，但台灣在8月消費者物價指數（CPI）仍維持2.66%，高於「通膨警戒線」。有多少內需營收是因為物價高漲墊高，黃偉傑說，比較零售、餐飲營收，以及商品類CPI、外食費，顯示物價雖有帶動營收成長，但消費量成長仍是主因。

統計處補充，以2019年8月零售業及餐飲業表現，以及兩個時間物價指數比較，顯示今年8月餐飲業及零售業仍較2019年8月成長0.8個百分點及10.4個百分點；即使考量到近年物價波動，內需產業表現仍回歸疫情前水準。

營收 零售業 疫情

上一則

大貓熊「團團」腦病變 四川臥龍基地不排除派專家訪台

下一則

桃園選戰╱羽球館震災 鄭寶清告鄭文燦瀆職

延伸閱讀

新州最低時薪 明年調至14.13元

新州最低時薪 明年調至14.13元
蘋果好甜 台外銷訂單545.9億美元 寫同期新高

蘋果好甜 台外銷訂單545.9億美元 寫同期新高
中國70城新屋價 8月相關指數減1.3% 近7年最慘 一線城仍維持漲勢

中國70城新屋價 8月相關指數減1.3% 近7年最慘 一線城仍維持漲勢
灣區就業市場 增速大幅放緩 8月僅增4400工作

灣區就業市場 增速大幅放緩 8月僅增4400工作

熱門新聞

花蓮大地震，警消到場搶救，下午4時前已緊急救出3人。（圖／警方提供）

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

2022-09-18 09:44
台灣採購的莫德納雙價次世代疫苗首批80萬劑16日深夜運抵桃園機場，預計24日起配送各縣市政府。記者季相儒／攝影

台灣10月上旬入境 不開放0+7

2022-09-16 16:34
愈來愈多台灣民眾感受到兩岸軍事關係處於緊張狀態，高達53%民眾不滿意蔡英文總統處理兩岸關係的表現。圖為蔡英文（左二）今年3月視導新制教召14天訓練。（本報系資料照片）

本報系民調：蔡英文兩岸政策 台民眾不滿意逾半

2022-09-19 20:40
桃園榮譽國民之家邀脫衣舞孃表演的影片登上紐約郵報，網友看了大讚：我也想去！ （取材自推特）

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

2022-09-15 17:46
台東今晚發生苪氏規模6.4地震，鹿野鄉永安村住家櫃子掉落，一片狼籍。圖／讀者提供

台東強震 民家中電視櫃突倒下 回憶驚悚全程

2022-09-17 11:14
張淑娟聲明。圖／台北市議員王鴻薇辦公室提供

蔣孝嚴昔日緋聞女主角張淑娟發聲 近日將對周玉蔻提告

2022-09-23 11:42

超人氣

更多 >
美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走
拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下

拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下
在亞馬遜網站購物 還有這幾個省錢妙招

在亞馬遜網站購物 還有這幾個省錢妙招
這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力

這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力
最幸福國度23日重開 每人每晚加收200美元恐嚇跑遊客

最幸福國度23日重開 每人每晚加收200美元恐嚇跑遊客