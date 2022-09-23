1張表／若無「疫」外 蘇貞昌：10月13日開放國門 恢復正常生活

行政院拍板邊境二階段開放，29日起，每周入境旅客人次從五萬調升至六萬人次，入境採檢改採快篩。圖為桃園機場檢疫人員確認旅客入境檢疫資料。（記者黃仲明／攝影）

行政院長蘇貞昌昨拍板二階段開放邊境 ，第一階段9月29日起鬆綁入境規定，每周入境旅客人次調升至六萬人次，不再採唾液PCR而改快篩，全面恢復免簽等；第二階段則是觀察近一周疫情 ，最快10月13日起，入境檢疫改為「0+7」，每周入境人次調升至15萬人次。最快年底有機會鬆綁國內口罩禁令。

蘇貞昌今赴立法院前表示，最近國外雖然疫情再起，但國內都在穩定控制且在預測範圍內，若如原先預判，沒有重大變化，經過兩個禮拜預告，就會解封，讓國人恢復正常生活，約在10月13日開放國境。

9/29起免PCR 全面恢復免簽

新冠疫情蔓延超過兩年，各國陸續解除入境檢疫措施，台灣也終於要敞開邊境。二階段開放措施，僅第一階段確定時間，9月29日起先「微解封」，入境旅客人次每周提升至六萬人次，但仍維持「3+4」，前三天可採「一人一室」，後四天外出仍須兩日內快篩陰性，入境採檢改為快篩，同時核發四劑快篩給民眾，全面恢復免簽。

開放陸港澳人士申請赴台

陸委會昨同步宣布29日起，開放陸港澳籍人士申請入境，陸籍人士探親、奔喪需求；陸籍航空、航運公司駐點人員；陸籍航空器、船舶之機組員、船員、技術人員等相關人員；經許可赴台投資之陸資事業人員可向各目的事業主管機關申請專案入境，港澳籍人士赴台探親、奔喪及從事商務活動。

第二階段，最快10月13日上路，入境檢疫改為「0+7」，取消開立居家檢疫通知書，無症狀入境者可搭乘大眾交通工具；每周入境人次調升至15萬人次，開放非免簽證國家入境、一般社會訪問及觀光、取消禁團令等。

是否如期上路視疫情變化

本土22日新增4萬2212例，境外移入258例，死亡59例，中重症275例，與上周同期相比下降6.8%。指揮中心指揮官王必勝表示，第二階段是否如期上路，將視未來一周的疫情變化，若疫情持續往下降，最快29日預告入境檢疫措施調整為「0+7」，同時代表走向「自主防疫 」的時代。