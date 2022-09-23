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冷眼集／指揮官說詞反覆 怎讓民眾信任？

記者 鄭媁、鄒尚謙
針對最新疫情及政策，指揮中心下午2時舉行防疫記者會，由指揮官王必勝說明。（圖：指揮中心提供）
針對最新疫情及政策，指揮中心下午2時舉行防疫記者會，由指揮官王必勝說明。（圖：指揮中心提供）

行政院22日終於拍板分兩階段鬆綁邊境管制，但早在院會討論前，就已傳出開放國境日期的各種版本，中央流行疫情指揮官王必勝，更是搶在政院宣布前就先在電台透露「0+7」實施日及口罩解禁令，行政院會討論後又與受訪說法完全不同，訊息管道雜亂又荒謬，人民到底要如何信任疫情指揮中心？

王必勝新官上任後，口口聲聲說指揮中心要「不分黨派，為全民服務」。實際上非但沒有三把火，反而蕭規曹隨，凡有重大防疫政策出爐時，都先向特定媒體放消息。

邊境檢疫「0+7」早已是民眾、商界等候已久的政策，多少中小企業都敗在防疫檻上，黯淡收場。然而，王必勝對於開放邊境說詞總反覆不一，回應媒體總是唯唯諾諾，今天脫口「9月底」，明天又改「10月初」，過幾天又變成「10月上旬機會小」。

上周末先是網傳一則「邊境管理及開放建議」時程表，獲莊人祥證實為研議中的草案，就被質疑是計畫性流出，測試輿論風向。昨更搶在行政院會拍板前，王必勝又「巧合」地，先接受特定電台節目專訪。

疫情指揮官首度在公開場合給出邊境開放「正面回應」，竟不是在中央流行疫情指揮中心記者會上，而是在特定媒體節目。重大政策，主管機關先向側翼放消息？不僅喪失權威性，對堅持專業判斷的公衛學者專家情何以堪。

王必勝呼籲政治不要介入防疫，自己卻頻頻在陳時中選情告急時，火急火燎臨時召開記者會，替陳時中贊聲。人民真的需要這樣的「政治」疫情指揮中心嗎？或其實只要每天早上8時，在電台收聽「地下官媒」公布最新疫情就好？

疫情 邊境 防疫

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