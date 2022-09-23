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台走向「自主防疫」 多項配套一問三不知

記者許政榆、程遠述／台北23日電
台灣邊境入境檢疫放寬為0+7，可望10月13日上路，旅行業者從22日開始就接到大量的出團詢問電話。（記者黃仲明／攝影）
台灣邊境入境檢疫放寬為0+7，可望10月13日上路，旅行業者從22日開始就接到大量的出團詢問電話。（記者黃仲明／攝影）

台灣邊境二階段解封，最快10月13日入境改為「0+7」，恢復免簽、開放外國人一般性社會訪問、取消禁團令及電子圍籬等。政府拋出國人期待許久的新制，卻未看見配套，如開放團客，但是否陸港澳旅客仍待討論；取消電子圍籬，入境確診者「7+7」隔離形同虛設，社區疫情恐藏黑數，醫療量能連帶受影響。

「0+7」新制上路，國內多項管制措施將全面取消，包含電子圍籬、防疫旅館、防疫計程車、防疫關懷等，走向「自主防疫」時代。不過，昨指揮中心拋出新制後，多項策略卻是「一問三不知」，指揮中心指揮官王必勝多稱「仍要研議」。

未來取消禁團令，國內觀光主力「陸客團」仍在規畫是否開放。新光醫院副院長洪子仁表示，台灣醫療享譽國際，過去沒有新冠疫情時，吸引外國人、陸客來台做健康檢查、美容醫學等，開放邊境應「一視同仁」，除非某些國家或地區疫情特別嚴峻才需特別規範。

電子圍籬取消後，入境確診者依規定仍須隔離七天，後續再執行七天自主健康管理，指揮中心發言人莊人祥表示，確診者趴趴走，經檢舉，地方衛生局若判定違規，仍可依照傳染病防治法開罰。

洪子仁表示，目前本土確診數已破600多萬人，若加上黑數，推估半數國人已確診過，國內目前也可能出現確診沒通報的情況，國際疫情與台灣相比，已相對趨緩，現行採取高度管制「意義不大」，他認為，即使取消入境確診者電子圍籬，仍對醫療量能衝擊有限，不過仍需要觀察評估。

前疾管局長蘇益仁表示，新冠患者九成輕症，應著重中重症，確診隔離應再放寬。洪子仁表示，邊境解禁後，後續應討論國內確診者的接觸者，是否還要執行「3+4」，如果疫情並未受到衝擊，可改為「0+7」。

洪子仁認為，邊境解禁後，不要一口氣把國內確診者的「7+7」隔離制度，馬上放寬，BA.5傳播力仍強，確診不需要隔離，才可能嚴重衝擊醫療量能，建議可以改為「5+7」再慢慢放寬。

國民黨立委鄭麗文指出，邊境鬆綁後國人擔心的是醫療量能是否足夠？各行各業面對邊境開放後有什麼影響？又要如何準備？政府都應說清楚。

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