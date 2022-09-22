冷眼集／指揮中心畏首畏尾 專業被架空

入境檢疫將大幅鬆綁，入境無須居家檢疫，預料解禁後將湧現一波出國潮；防疫專家提醒，民眾盡快將疫苗打好打滿。(記者黃仲明／攝影)

台灣人殷切期盼邊境 檢疫從「3加4」調整為「0加7」，但這幾個月來指揮中心對此卻是畏首畏尾，面對邊境開放態度模稜兩可，直到9月16日指揮官王必勝還認為，依照模型疫情 趨勢，10月上旬邊境解封機會小，但才幾天時間態度反轉，認為可能再過2周，10月上旬就可能開放邊境，說詞反覆，令外界滿頭霧水。

早在6月8日，當時疫情指揮官陳時中 表示，入境改為「0加7」恐怕還不是時候；但隔日又開出支票，9月自由出團到國外旅遊「可能性當然是有」，但時至今日，未見任何一團旅行團能走出台灣國境。

王必勝接任指揮官，對於「0加七」實施時程，同樣是反覆多變，正當商界、旅宿業者焦急等候「0加7」規畫時程出爐時，王必勝於8月25日首度「預估」開放時間點應在「9月底、10月初」；時隔1日，王必勝說法又再退縮，說開放時間應在10月，且邊境「0加7」要最後才考慮。

9月16日，網路流出「邊境管理及開放建議」圖表，詳細列出邊境開放規畫，指揮中心承認，「確為研議中草案，但內容、時程會再調整。」媒體追問，網傳10月10日開放「0加7」訊息時，王必勝又再度退縮，坦言「10月上旬邊境解封機會小」。

21日晚傳出行政院將於隔天宣布「0加7」實施時程，從決策過程中，指揮中心應有的專業一再被虛化、漠視，指揮官的角色僅剩幫民進黨台北市長參選人陳時中洗白、站台，在選情告急之際，十萬火急的，半夜告知隔天一早臨時記者會，只為了澄清「疫苗採購資料列密件封存30年」一事，絕非前任指揮官蠻幹。

台灣需要沒有決斷、開創能力的指揮官嗎？外界傳言「在九合一選舉結束後，中央流行疫情指揮中心才會解編」，看來此說法並非空穴來風，因為指揮中心除了防疫外，似乎還兼具著不可說的政治任務。