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台開放邊境再等等 政院：估10月13日實施0+7

台灣新聞組／台北22日電
「0加7」入境防疫即將上路，屆時返台人數勢必劇增，入境唾液PCR擬改為快篩，以縮短機場等候時間。圖為外籍移工入境桃園機場後，排隊等待PCR唾液採檢。(記者黃仲明／攝影)
「0加7」入境防疫即將上路，屆時返台人數勢必劇增，入境唾液PCR擬改為快篩，以縮短機場等候時間。圖為外籍移工入境桃園機場後，排隊等待PCR唾液採檢。(記者黃仲明／攝影)

全球對抗新冠肺炎近3年，台灣民眾引頸期盼邊境何時開放「0+7」。行政院發言人羅秉成今天在院會後記者會後表示，行政院長蘇貞昌拍板，將階段性開放邊境管理措施，觀察一周後若疫情仍在掌握中，就可開放實施入境0+7，時間大約落在10月13日。

蘇貞昌表示，經指揮中心與學者專家綜合評估，指揮官王必勝所提報階段性開放管理的建議，張上淳也表示支持，他同意政院及指揮中心透過記者會向國人更詳細說明。

針對階段性開放邊境管理措施，第一階段開放，每周入境人數提高到6萬人次，3+4全程一人一室，取消機場唾液PCR，全面恢復免簽。於公告後9月29日正式實施，以讓各行各業有所因應準備，各部會也要做好各項措施轉換時的調整銜接工作。

羅秉成轉述，同時政府也會開始觀察一週，若一切如預期研判掌握中，會再經2周後公告實施0+7，大約落點在10月13日左右，也就是從10月中旬就將能走向第二階段開放，措施包含每周入境15萬人次，入境免居隔（0+7）、開放免簽證國家入境、觀光取消禁團令等。

新冠肺炎昨天新增4萬6673例本土個案、229例境外移入案例、39人死亡，單日確診人數較上周三的4萬9540例下降6個百分點。王必勝表示，這兩日疫情數據較上周低，可能疫情高峰就出現在上周，不過，上周二新增4.9萬例本土個案、本周二為4.6萬，數字差異不大。

蘇貞昌昨到台大醫院接種第4劑新冠疫苗表示，國外疫情仍多變，且病毒變異株不斷變化，但台灣疫情相對穩定、控制良好，目前政府已朝「開放國境」方向邁進，相關限制與管制措施將會逐步放寬。

蘇貞昌說，未來不但將開放出國，也規畫開放外國觀光客來台旅遊，屆時將有更頻繁的人際交流互動，因此請盡速打好、打滿疫苗，增強自身保護力外，也保護家人及社會，減輕社會醫療資源負擔。

針對「0加7」即將上路，前疾管局副局長施文儀說，「這早就該開放」，既然疫苗和藥物都已準備好，台灣人已建立良好防疫習慣，台灣可以更有自信一點，大幅開放邊境管制；世界各國均積極協助民眾恢復正常生活，防疫重點放在「預防重症和死亡」，輕症和無症狀早就不用通報，在家休息即可。

專家表示，台灣疫情遠高於日、韓、新加坡，「3加4」邊境檢疫措施已無防疫戰略價值，台灣人應將新冠疫苗打好打滿，而高風險族群還需接種流感疫苗，以降低重症風險。

目前台灣入境防疫管制仍為「3加4，常被喻為「中國式防疫」。台大公衛教授陳秀熙團隊成員蔡芳均表示，在歸納整理各國入境檢疫隔離規範，在亞太地區僅剩中國大陸、香港、台灣要求旅客入境後「篩檢、隔離」，台港都是「3加4」，中國大陸最為嚴格，還需「7加3」，亞洲其他國家幾乎不多管制，或檢測陰性即可免隔離。

全球新冠疫情趨緩，絕大部分國家均已放鬆邊境管制，台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙表示，「居家檢疫」應該退場，讓「自主防疫」上場，入境唾液PCR應考慮改成快篩。

新光醫院副院長洪子仁表示，現行邊境檢疫「3加4」在於防堵BA.5變異株入侵社區，但BA.5變異株已占全台流行株6成，而台灣也處於疫情高峰，每百萬人確診數遠高於鄰近國家，早應取消入境檢疫措施。

前疾管局副局長施文儀則建議指揮中心，盡速調降新冠肺炎法定傳染病等級，將目前「強制」規定改為「建議」，像是戴口罩的時機點，只需建議在什麼樣的場所最好戴上口罩，由民眾根據自己習慣和忍受程度來調整。

施文儀說，「國外的疫情對台灣已經影響不大」，許多專家都認為邊境早該開了，沒有特別需要準備什麼；或許有些人還會擔心，但台灣可以自信一點，既然疫苗和藥物都已經準備好了，加上社會大眾都已經建立了良好的防疫習慣、對於疫苗的正確觀念，現在只要保護好重症高危險群，其他事情不必那麼擔憂。

疫情 流感疫苗 邊境

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