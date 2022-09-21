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台邊境鬆綁下一步？專家建議：只通報重症不強制戴口罩

記者邱宜君／台北即時報導
專家分析，選舉前應將新冠肺炎的傳染病分類「降級」，僅需通報重症，也要宣布將強制性的防疫規定改成建議，如不再強制戴口罩。圖／聯合報系資料照片
專家分析，選舉前應將新冠肺炎的傳染病分類「降級」，僅需通報重症，也要宣布將強制性的防疫規定改成建議，如不再強制戴口罩。圖／聯合報系資料照片

台灣嚴管已久的邊境檢疫措施，近期有望放寬到0+7免隔離，有人滿心期待，也有人擔心，會不會還沒準備好？前疾管局副局長施文儀表示，國外疫情對台灣已影響不大，早就該開放，該擔心的是，選舉前應將新冠肺炎的傳染病分類「降級」，僅需通報重症，也要宣布將強制性的防疫規定改成建議，例如不再強制戴口罩

施文儀表示，國外疫情對台灣已影響不大，他和許多專家都認為邊境早該開了，沒有特別需要準備什麼，頂多就是「準備錢」，因為可以出國去玩了。他認為台灣可以自信一點，既然疫苗和藥物都已準備好，加上社會大眾已經建立良好的防疫習慣、對於疫苗的正確觀念，現在只要繼續保護好重症高危險群，其他事情不必那麼擔憂。

施文儀提醒，現在該擔心的不是開放邊境，是選舉，指揮中心勢必要在選舉之前，將新冠肺炎的傳染病類別降級，只要通報重症即可。否則，到時一定會有許多人被隔離而無法投票，也會有許多投票場所發生群聚事件，如果還是照現在的規定，會衍生許多麻煩和爭議。

「下一步就是傳染病降級、將強制性的規定改為建議，包括戴口罩。」施文儀表示，世界各國現階段都是幫助老百姓恢復正常生活，防疫重點都放在「預防重症和死亡」，輕症和無症狀早就不用通報，自己視狀況在家休息幾天即可。呼籲政府應將目前以「強制」為主的規定，改為以「建議」為主，像是戴口罩，應建議在什麼樣的場所要戴，讓民眾根據自己的習慣和忍受程度來調整。

邊境 口罩 防疫

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