台新增本土4.6萬確診、境外229例 全台同步降溫

台本土新增4萬6673例、境外229例、死亡39例。（圖：指揮中心提供）

指揮中心公布最新疫情 ，本土新增4萬6673例、境外229例、死亡39例。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，21日疫情較上周三的4萬9540例下降了6%，有觀察全台北、中、南、東都有疫情下降趨勢，希望持續下去。

台本土新增4萬6673例、境外229例、死亡39例。（圖：指揮中心提供）

指揮中心表示，21日新增之46673例本土病例，為21557例男性、25092例女性、24例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(10252例)，台中市(5913例)，台北市(5705例)，桃園市(5200例)，高雄市(3593例)，台南市(2620例)，彰化縣(2160例)，新竹縣(1416例)，新竹市(1209例)，宜蘭縣(1125例)，苗栗縣(1106例)，屏東縣(1049例)，雲林縣(993例)，基隆市(955例)，南投縣(848例)，花蓮縣(731例)，嘉義縣(654例)，嘉義市(432例)，台東縣(394例)，金門縣(162例)，澎湖縣(135例)，連江縣(21例)。

醫療資源。（圖：指揮中心提供）

口服藥物領用情形。（圖：指揮中心提供）

台本土新增4萬6673例、境外229例、死亡39例。（圖：指揮中心提供）

指揮中心指出，21日新增39例本土病例死亡個案，為21例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、37例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月19日至9月18日，死亡日期介於9月8日至9月18日。

指揮中心說，21日新增229例境外移入個案中，為125例男性、104例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南 (19例)，德國(10例)，美國及印尼(各6例)，中國(4例)，日本、荷蘭及泰國(各3例)，英國、南韓、菲律賓及奧地利(各2例)，新加坡 、柬埔寨、澳大利亞、香港及馬來西亞(各1例)。另162例感染國家調查中。入境日期介於今年8月21日至9月20日。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、發言人莊人祥。（記者鄒尚謙／攝影）

指揮中心統計，截至目前國內累計17340788例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11242749例排除)，其中6090373例確診，分別為32877例境外移入、6057442例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計10643例COVID-19死亡病例，其中10627例本土，個案居住縣市分布為新北市2228例、台北市1192例、台中市1074例、高雄市992例、桃園市815例、台南市811例、彰化縣624例、屏東縣425例、雲林縣336例、南投縣311例、苗栗縣273例、嘉義縣252例、基隆市229例、宜蘭縣219例、花蓮縣186例、嘉義市172例、新竹縣171例、台東縣154例、新竹市113例、澎湖縣30例、金門縣20例；另16例為境外移入。