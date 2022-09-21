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台確診累計已破600萬例 開放國門待議

台灣新聞組／台北21日電
指揮中心公布，20日新增本土病例4萬4500例，疫情爆發2年多來，台灣本土個案數突破600萬例。（記者鄒尚謙／攝影）
指揮中心公布，20日新增本土病例4萬4500例，疫情爆發2年多來，台灣本土個案數突破600萬例。（記者鄒尚謙／攝影）

疫情爆發2年多來，台灣本土個案數昨突破600萬例，另今年至今全台累計確診死亡數9783例，也將破萬。指揮中心公布，昨新增本土病例4萬4500例、死亡32例、中重症68例。與上周同天相較，昨本土病例少2295例，降幅近5%，但指揮中心發言人莊人祥說，相較前天昨確診數又回升至4萬多例，要觀察今天新增數，才能研判本周或上周是疫情高峰。

至於國人高度關注邊境管制開放，中華民國全國商業總會昨舉行會員代表大會，理事長許舒博說，現在國門還封閉沒有意義，只是拖垮經濟，封國門也封死自己，還說指揮官王必勝告知他「開放國門這兩天就會做了」，呼籲各界盡快準備。

但王必勝昨澄清是一場誤會，指與許舒博一直保持聯絡，最新狀況是說「這兩天都有密集討論」，10月後才會進行相關決議是否開放等，尚在研議中。至於「密集討論」重點為何？王必勝說，第一是開放國門的內容，第二是時間，但兩者都與疫情息息相關，主要還是要觀察疫情何時達「高點」。

至於美國總統拜登日前受訪表示，新冠疫情大流行已結束。台灣病例數下降，口罩禁令是否鬆綁？莊人祥表示，拜登此說不在講稿內，對於宣告疫情結束，應用更科學的方式判斷。

疫情 拜登 中華民國

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