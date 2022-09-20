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台新增本土4.5萬確診 莊人祥：較上周降4.9%

記者鄒尚謙、許政榆／台北報導
台本土確診回升4萬例，疫情指揮中心記者會出席名單由左到右，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。（記者鄒尚謙／攝影）
台本土確診回升4萬例，疫情指揮中心記者會出席名單由左到右，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。（記者鄒尚謙／攝影）

台20日本土新增4萬4500例、境外247例、死亡33例。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，與上周相比降低2295例，下降4.9%。

指揮中心表示，20日新增之44500例本土病例，為20865例男性、23621例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(9289例)，台中市(5877例)，台北市(5229例)，桃園市(4091例)，高雄市(3717例)，台南市(2790例)，彰化縣(2310例)，新竹縣(1197例)，屏東縣(1180例)，宜蘭縣(1176例)，苗栗縣(1094例)，雲林縣(1088例)，南投縣(993例)，新竹市(930例)，基隆市(809例)，花蓮縣(758例)，嘉義縣(736例)，嘉義市(478例)，台東縣(385例)，金門縣(197例)，澎湖縣(143例)，連江縣(33例)。

指揮中心指出，20日新增33例本土病例死亡個案，為15例男性、18例女性，年齡介於60多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、29例具慢性病史、25例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月7日至9月16日，死亡日期介於9月6日至9月17日。另20日移除8例先前已公布之COVID-19確診死亡病例，其中4例為死亡資訊有誤後更正，餘4例係於醫師重新審視後，排除直接死因與COVID-19相關，故移除。

指揮中心說明，20日新增247例境外移入個案中，為140例男性、107例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(17例)，新加坡(8例)，德國(7例)，泰國(6例)，馬來西亞(4例)，美國及菲律賓(各3例)，印尼(2例)，南韓、阿拉伯聯合大公國及日本(各1例)。另194例感染國家調查中。入境日期介於今年8月20日至9月19日。

指揮中心統計，截至目前台累計17274012例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11224571例排除)，其中6043539例確診，分別為32665例境外移入，6010820例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計10604例COVID-19死亡病例，其中10588例本土，個案居住縣市分布為新北市2226例、台北市1190例、台中市1069例、高雄市989例、桃園市811例、台南市810例、彰化縣621例、屏東縣425例、雲林縣334例、南投縣310例、苗栗縣270例、嘉義縣252例、基隆市229例、宜蘭縣218例、花蓮縣185例、嘉義市172例、新竹縣168例、台東縣149例、新竹市110例、澎湖縣30例、金門縣20例；另16例為境外移入。

日本 新加坡 越南

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