台新增3萬9394例確診、40死 10縣市仍破千例

台灣新增3萬9628例確定病例，分別為3萬9394例本土個案及234例境外移入；另確診個案中新增40例死亡。（圖：指揮中心提供）

布台灣中央流行疫情指揮中心今天公新增3萬9628例COVID-19確定病例，分別為3萬9394例本土個案及234例境外移入；另確診個案中新增40例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，今天新增病例數較昨天減少2036例，減少4.9%，較上周六多3800例，增加10.7％。

指揮中心表示，今日新增之3萬9394例本土病例，為1萬8077例男性、2萬1304例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(8583例)，台中市(5019例)，台北市(4603例)，桃園市(4360例)，高雄市(3131例)，台南市(2284例)，彰化縣(1776例)，新竹縣(1084例)，屏東縣(1038例)，宜蘭縣(1026例)，新竹市(958例)，雲林縣(871例)，苗栗縣(866例)，基隆市(788例)，南投縣(754例)，花蓮縣(712例)，嘉義縣(566例)，嘉義市(362例)，台東縣(327例)，金門縣(138例)，澎湖縣(131例)，連江縣(17例)。

指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為21例男性、19例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、38例具慢性病史、22例未接種3劑以上COVID-19疫苗 。確診日介於今(2022)年8月15日至9月14日，死亡日期介於9月6日至9月14日。

指揮中心說，今日新增234例境外移入個案中，為130例男性、104例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南 (30例)，美國及印尼(各5例)，德國(4例)，荷蘭、泰國及日本(各3例)，菲律賓、英國及土耳其(各2例)，奧地利、加拿大、香港、新加坡 及阿拉伯聯合大公國(各1例)移入。另170例感染國家調查中。入境日期介於今年8月18日至9月16日。

指揮中心統計，截至目前台灣累計17111847例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11173339例排除)，其中5930927例確診，分別為31959例境外移入，5898914例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計10509例COVID-19死亡病例，其中10493例本土，個案居住縣市分布為新北市2215例、台北市1180例、台中市1059例、高雄市982例、桃園市804例、臺南市802例、彰化縣616例、屏東縣421例、雲林縣328例、南投縣305例、苗栗縣266例、嘉義縣248例、基隆市227例、宜蘭縣217例、花蓮縣182例、嘉義市169例、新竹縣168例、台東縣147例、新竹市108例、澎湖縣30例、金門縣19例；另16例為境外。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。