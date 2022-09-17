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4大國際郵輪 明年重返台灣

記者楊文琪／台北17日電

因新冠疫情停航的國際郵輪，明年將重返台灣。台灣港務公司16日表示，隨著疫情逐漸趨緩，對郵輪產業復甦十分有信心，根據接到的明年預報數字，將有127航次國際郵輪抵台。港務公司說，據內部估算，郵輪為台灣帶來的經濟產值每年至少有45億元台幣（約1.5億美元），但仍有成長的空間，下一階段，將更強調對郵輪業者的加值服務。

港務公司指出，在疫情趨緩，各國紛紛開放邊境下，包括郵輪業者也開始規劃明年的航程，目前已收到包括公主郵輪、歌詩達郵輪、龐洛郵輪、地中海郵輪等四家國際知名郵輪業者預報。

下階段將更強調對郵輪業者的加值服務，例如引進精品及生鮮食品物流。港務公司表示，已成功在基隆港西7、西16引進精品物流、生鮮食品物流等自由貿易港區事業，未來將能服務郵輪船上用品所需。

至於明年各郵輪將會停留台灣幾天、可帶來多少旅客，港務公司表示，待時間近一點才能確定。而郵輪抵台後的旅遊規劃部分，交通部航港局計畫分為兩階段，第一階段針對「旅客不下船」的靠泊物資補給鬆綁，目前該指引已經送到疫情指揮中心審核中；第二階段則是規劃郵輪掛靠港旅客上岸相關指引，預計9月下旬會提報指揮中心。

郵輪 疫情 邊境

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