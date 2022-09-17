民眾進出國門 不該是政府施恩

台灣邊境 何時解封是近來大家最關心的議題之一，儘管指揮中心再三強調邊境措施穩健開放，但近期內部討論資料外流，指揮官王必勝卻說「還在討論」，相關內容經討論已改變，也許指揮中心是考量疫情 發展，導致難以訂出解封時間表，但全民期待解封，指揮中心公布開放步驟與計畫，竟如此困難。

各國在疫苗 施打率達一定程度時，多開放邊境管制，恢復國際互動，以挽救過去兩年經濟低迷慘狀。但隨著世界逐漸解封，台灣入境檢疫仍採「3+4」，多數入境者在機場排隊唾液PCR、等防疫計程車，以公衛角度來看，根本無法阻擋新冠病毒。

台灣過去經歷SARS，建立民眾衛生觀念，在此次新冠疫情一開始時，擋下大規模傳播而爭取時間。隨著病毒特性轉變，加上民眾完整接種疫苗，過去緊急公衛事件下所設立的「強硬防疫手段」，應有所調整修改，但目前新冠肺炎在我國仍列為第五類法定傳染病，限制仍多。

解封當然不是貿然一味開放，但是指揮中心應向全民說明解封計畫並及早規畫配套。如今卻是降級不明確，一路拖泥帶水，也難怪觀光旅遊業者視指揮中心如「放羊的小孩」。

回歸疫情之前，國人進出國門是個人自由，而非政府送的「大禮包」。王必勝對解封規畫一直強調「還在討論」，期待像前指揮官陳時中直球面對問題，讓民眾更清楚政府的步驟。