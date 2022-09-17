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台灣10月上旬入境 王必勝：不開放0+7

台灣新聞組／台北17日電
莫德納雙價次世代疫苗首批80萬劑昨天深夜運抵桃園機場，預計24日起配送各縣市政府。（記者季相儒／攝影）
莫德納雙價次世代疫苗首批80萬劑昨天深夜運抵桃園機場，預計24日起配送各縣市政府。（記者季相儒／攝影）

台灣本土病例連4日破4萬，但民眾期待放寬邊境管制，近日網傳10月10日國慶日將實施「0加7」，入境免居隔。但指揮中心指揮官王必勝昨否認，表示不會在10月上旬實施「0+7」，但近日入境人數增加，會審慎考慮將機場唾液PCR篩檢改為發放快篩。

近日網路流傳「邊境管理及開放建議」表，內容分兩階段，第一階段9月19日公布、26日實施，每周6萬人入境、全面免簽、取消機場唾液篩檢改發4劑快篩，檢疫「3+4」可全程一人一室；第二階段10月3日公告、10日實施，每天2萬人入境、取消限團令，且檢疫「0+7」免居隔，入境者可搭乘大眾交通工具。但此網傳版本的實施時間點、內容，都被指揮中心否認。

王必勝表示，全世界都在開放，在疫情可控下，指揮中心積極與各部會討論邊境開放作為，但目前連續4天新增破4萬例，邊境開放會在趨勢往下後實施，「沒有人說雙十」。他說，10月的確有機會，但上旬機會很小。

王必勝也表示，部分內容可先推動，目前機場檢疫除分流移工、學生，加開免費巴士、增加防疫車隊，開放民眾自駕、親友接送，也會慎重考慮「機場唾液PCR改發快篩」，已進行最後討論，若可行，機場流程就能少一關卡。台灣實施邊境管制很長一段時間，解封要考慮很多面向，包括總量管制、自主防疫規定、禁團令、簽證、入境交通等。

但北市旅行公會副理事長柯牧洲坦言，業者等太久，也被「糊弄」太久了，現在對政府每一句話都有點沒信心，要看到時間表、白紙黑字才算數。

對此，台北市長柯文哲則預測「選前就會解封」，因為邊境解封是配合民進黨選舉的需要。柯笑稱，這是自己的醫學知識加上政治經驗做出來的預測。

首批莫德納次世代疫苗80.4萬劑抵台，效期至明年3月29日，預計9月24日起配送，優先提供65歲以上、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者接種追加劑。

此外，16日新增4萬1670例確定病例，178例中重症個案，46例死亡個案。

邊境 機場 防疫

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