台灣10月上旬入境 不開放0+7

台灣採購的莫德納雙價次世代疫苗首批80萬劑16日深夜運抵桃園機場，預計24日起配送各縣市政府。記者季相儒／攝影

本土病例連4天破4萬

中秋連假後疫情 升溫，台灣本土病例連4日破4萬，但國人期待放寬邊境 管制，近日網傳10月10日國慶日將實施「0+7」，入境免居隔。但指揮中心指揮官王必勝16日否認，表示不會在10月上旬實施「0+7」，但近日入境人數增加，會審慎考慮將機場唾液PCR篩檢改為發放快篩。

近日網路流傳「邊境管理及開放建議」表，內容分兩階段，第一階段9月19日公布、26日實施，每周6萬人入境、全面免簽、取消機場唾液篩檢改發4劑快篩，檢疫「3+4」可全程1人1室；第二階段10月3日公告、10日實施，每天2萬人入境、取消限團令，且檢疫「0+7」免居隔，入境者可搭乘大眾交通工具。但此網傳版本的實施時間點、內容，都被指揮中心否認。

疫情最快下周三達高峰

王必勝表示，全世界都在開放，在疫情可控下，指揮中心積極與各部會討論邊境開放作為，但目前連續4天新增破4萬例，根據模型推估，下周三或下下周三可達疫情高峰，邊境開放會在趨勢往下後實施，「沒有人說雙10」。他說，10月的確有機會，但上旬機會很小。

王必勝也表示，部分內容可先推動，目前機場檢疫除分流移工、學生，加開免費巴士、增加防疫車隊，開放民眾自駕、親友接送，也會慎重考慮「機場唾液PCR改發快篩」，已進行最後討論，若可行，機場流程就能少一關卡。台灣實施邊境管制很長一段時間，解封要考慮很多面向，包括總量管制、自主防疫規定、禁團令、簽證、入境交通等。

旅遊業：被糊弄太久了

交通部長王國材表示，何時開放國境，看BA.5疫情變化，相信指揮中心經過專業判斷，就能明確宣布開放的時程與計畫。但北市旅行公會副理事長柯牧洲坦言，業者等太久，也被「糊弄」太久了，現在對政府每一句話都有點沒信心，要看到時間表、白紙黑字才算數。

次世代疫苗 80萬劑抵台

首批莫德納次世代疫苗80.4萬劑16日晚抵台，效期至明年3月29日，預計9月24日起配送，優先提供65歲以上、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者接種追加劑。9月18日預計還有80萬劑抵台，王必勝強調此款疫苗全新，能預防BA.2、BA.5，下周安排施打，時間再公布。

台灣採購NOVAVAX疫苗今年6月30日到貨50.4萬劑，原訂9月上旬再到貨50萬劑，至今未到，且截至9月7日，全台NOVAVAX疫苗僅剩4萬多劑。王必勝表示，NOVAVAX疫苗製程改變後，已通過食藥署審核，正在安排進貨，預計9月21日前到貨。