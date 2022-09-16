我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／英女王國葬 這些國家政要未被邀請

世說新聞／夜裡驚見車下藏人 華女嚇壞

台灣10月上旬入境 不開放0+7

記者許政榆、沈能元、盧逸峰／台北即時報導
台灣採購的莫德納雙價次世代疫苗首批80萬劑16日深夜運抵桃園機場，預計24日起配送各縣市政府。記者季相儒／攝影
台灣採購的莫德納雙價次世代疫苗首批80萬劑16日深夜運抵桃園機場，預計24日起配送各縣市政府。記者季相儒／攝影

本土病例連4天破4萬

中秋連假後疫情升溫，台灣本土病例連4日破4萬，但國人期待放寬邊境管制，近日網傳10月10日國慶日將實施「0+7」，入境免居隔。但指揮中心指揮官王必勝16日否認，表示不會在10月上旬實施「0+7」，但近日入境人數增加，會審慎考慮將機場唾液PCR篩檢改為發放快篩。

近日網路流傳「邊境管理及開放建議」表，內容分兩階段，第一階段9月19日公布、26日實施，每周6萬人入境、全面免簽、取消機場唾液篩檢改發4劑快篩，檢疫「3+4」可全程1人1室；第二階段10月3日公告、10日實施，每天2萬人入境、取消限團令，且檢疫「0+7」免居隔，入境者可搭乘大眾交通工具。但此網傳版本的實施時間點、內容，都被指揮中心否認。

疫情最快下周三達高峰

王必勝表示，全世界都在開放，在疫情可控下，指揮中心積極與各部會討論邊境開放作為，但目前連續4天新增破4萬例，根據模型推估，下周三或下下周三可達疫情高峰，邊境開放會在趨勢往下後實施，「沒有人說雙10」。他說，10月的確有機會，但上旬機會很小。

王必勝也表示，部分內容可先推動，目前機場檢疫除分流移工、學生，加開免費巴士、增加防疫車隊，開放民眾自駕、親友接送，也會慎重考慮「機場唾液PCR改發快篩」，已進行最後討論，若可行，機場流程就能少一關卡。台灣實施邊境管制很長一段時間，解封要考慮很多面向，包括總量管制、自主防疫規定、禁團令、簽證、入境交通等。

旅遊業：被糊弄太久了

交通部長王國材表示，何時開放國境，看BA.5疫情變化，相信指揮中心經過專業判斷，就能明確宣布開放的時程與計畫。但北市旅行公會副理事長柯牧洲坦言，業者等太久，也被「糊弄」太久了，現在對政府每一句話都有點沒信心，要看到時間表、白紙黑字才算數。

次世代疫苗80萬劑抵台

首批莫德納次世代疫苗80.4萬劑16日晚抵台，效期至明年3月29日，預計9月24日起配送，優先提供65歲以上、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者接種追加劑。9月18日預計還有80萬劑抵台，王必勝強調此款疫苗全新，能預防BA.2、BA.5，下周安排施打，時間再公布。

台灣採購NOVAVAX疫苗今年6月30日到貨50.4萬劑，原訂9月上旬再到貨50萬劑，至今未到，且截至9月7日，全台NOVAVAX疫苗僅剩4萬多劑。王必勝表示，NOVAVAX疫苗製程改變後，已通過食藥署審核，正在安排進貨，預計9月21日前到貨。

16日新增4萬1670例確定病例，包括4萬1430例本土個案，240例境外移入，新增178例中重症個案，46例死亡個案。兒童重症累計211例，以零到5歲幼兒最多，未接種疫苗占八成6。

本土確診連4天破4萬例 製表／醫藥組
本土確診連4天破4萬例 製表／醫藥組

疫苗 邊境 疫情

上一則

台外交部：俄羅斯不再享免簽 試辦措施7月到期未延續

延伸閱讀

新聞評論／解散指揮中心 是清理防疫弊端最後的路

新聞評論／解散指揮中心 是清理防疫弊端最後的路
320萬人未打2劑疫苗 學者：脆弱族群 周死亡恐破百

320萬人未打2劑疫苗 學者：脆弱族群 周死亡恐破百
黑白集／受刁難阻撓 無奈還得感謝政府

黑白集／受刁難阻撓 無奈還得感謝政府
旅行團客指引通過 台邊境最快下月開放…從修正3+4開始

旅行團客指引通過 台邊境最快下月開放…從修正3+4開始

熱門新聞

桃園榮譽國民之家邀脫衣舞孃表演的影片登上紐約郵報，網友看了大讚：我也想去！ （取材自推特）

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

2022-09-15 17:46
彰化縣芳苑鄉一家環保工廠的寶特瓶絞碎機，9日發生外籍移工被吸入遭絞碎輾斃的驚悚意外。(圖：民眾提供)

同事誤開機 越籍移工在台被磨碎機絞成碎肉慘死

2022-09-10 10:40
網友在PTT的八卦板上瘋傳「邊境管理及開放建議」，指揮中心今早證實，這是研議中的草案。(取材自PTT)

網傳台10月開放邊境「0+7」時程 指揮中心證實：研議中

2022-09-15 22:07
Liya來到RAW的廚房裡，跟著江振誠從備料到熬煮，一起做出牛肉麵。

名廚江振誠攜小廚神Liya 返廚藝初心 煮動人美食

2022-09-12 12:36
參院外交委員會14日將審查強化台美關係的「台灣政策法案」，白宮國家安全顧問蘇利文表示，部分條文令人擔心。(本報資料照片)

台灣政策法新法若通過 學者：美中恐攤牌 甚至斷交

2022-09-08 20:56
台疫情指揮中心發言人莊人祥。圖／台疫情指揮中心提供

台邊境鬆綁「0+7」 最快10月上路

2022-09-15 15:02

超人氣

更多 >
時間管理大師？男星遭爆「一夜見3女」 正牌女友是歌手

時間管理大師？男星遭爆「一夜見3女」 正牌女友是歌手
台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去
日經：美國股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

日經：美國股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊
UCLA專家：若要達到最佳護齒效果　刷牙後切勿漱口

UCLA專家：若要達到最佳護齒效果　刷牙後切勿漱口
長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明