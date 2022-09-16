台新增本土4.1萬確診、46死 連4天確診破4萬

台新增4萬1670例COVID-19確定病例，分別為4萬1430例本土個案及240例境外移入；另確診個案中新增46例死亡。（圖：指揮中心提供）

中央流行疫情 指揮中心16日公布台新增4萬1670例COVID-19確定病例，分別為4萬1430例本土個案及240例境外移入；另確診個案中新增46例死亡。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，如同預期，疫情仍持續上升中，昨天新增新冠肺炎本土確診病例4萬1430例，比前天少一些，但相比上周約增加二成。境外移入240人，死亡46人，比前一天少一些，但還是在持續狀態，目前疫情是上升狀態，疫苗 等防護措施要落實。

台新增4萬1670例COVID-19確定病例，分別為4萬1430例本土個案及240例境外移入；另確診個案中新增46例死亡。（圖：指揮中心提供）

指揮中心表示，16日新增之41430例本土病例，為19028例男性、22389例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(8942例)，台中市(5294例)，台北市(4904例)，桃園市(4455例)，高雄市(3396例)，台南市(2500例)，彰化縣(1892例)，新竹縣(1251例)，屏東縣(1121例)，苗栗縣(1008例)，新竹市(984例)，宜蘭縣(971例)，雲林縣(894例)，基隆市(808例)，南投縣(748例)，花蓮縣(660例)，嘉義縣(582例)，嘉義市(371例)，台東縣(326例)，金門縣(163例)，澎湖縣(142例)，連江縣(18例)。

台新增4萬1670例COVID-19確定病例，分別為4萬1430例本土個案及240例境外移入；另確診個案中新增46例死亡。（圖：指揮中心提供）

指揮中心指出，16日新增46例本土病例死亡個案，為28例男性、18例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、27例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月20日至9月13日，死亡日期介於9月6日至9月13日。

指揮中心說，16日新增240例境外移入個案中，為142例男性、98例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(35例)，日本(6例)，馬來西亞(5例)，菲律賓(4例)，泰國及印度(各3例)，南韓、中國、印尼、新加坡 及美國(各2例)，阿拉伯聯合大公國、荷蘭、柬埔寨、德國及英國(各1例)移入。另169例感染國家調查中。入境日期介於今年8月16日至9月15日。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、發言人莊人祥。（記者許政榆／攝影）

指揮中心統計，截至目前台累計17055651例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11156214例排除)，其中5891355例確診，分別為31726例境外移入、5859575例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計10469例COVID-19死亡病例，其中10453例本土，個案居住縣市分布為新北市2208例、台北市1176例、台中市1054例、高雄市980例、桃園市800例、台南市799例、彰化縣616例、屏東縣421例、雲林縣326例、南投縣305例、苗栗縣264例、嘉義縣245例、基隆市227例、宜蘭縣214例、花蓮縣181例、新竹縣及嘉義市各168例、台東縣146例、新竹市106例、澎湖縣30例、金門縣19例；另16例為境外移入。