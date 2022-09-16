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新聞評論／要開不開 綠執政桃機變黯淡

聯合報社論
入境旅客擠爆機場，狀況似乎未能有效改善，近日又傳出桃機公司要求航空公司管控航班量能，特定時段不予增班。示意圖。(本報資料照片)
入境旅客擠爆機場，狀況似乎未能有效改善，近日又傳出桃機公司要求航空公司管控航班量能，特定時段不予增班。示意圖。(本報資料照片)

作為國家大門的桃園機場，目前每周僅開放5萬人次入境，不到疫情前的1/4。但因防疫計程車不足，加上防疫通關不暢，竟屢屢造成旅客塞爆機場的奇景。最矛盾的是，政府最近一方面發布「旅行業辦理入出境團客操作指引」，卻不解除「禁團令」；另一方面，民航局則要求航空公司不准增加尖峰時段的航班，搞得旅行業者和航空公司都跳腳。

從上述機場的亂象看，反映了四個問題。第一，蔡總統5月中呼籲國人要隨疫情趨緩「回歸正常生活」，並開放邊境；說穿了，只是為方便陳時中脫身參選，政府並未做好迎接「回歸正常」的準備。第二，政府發布旅行業操作團客進出指引，卻不解除「禁團令」，是欺騙民眾的「假動作」，讓大家看得到、吃不到。第三，每周僅區區5萬人入境，機場卻經常塞爆，說明機場管理有問題。第四，政府不設法打通機場塞爆的瓶頸，卻要求航空公司禁增熱門時段航班，則是因噎廢食，完全不為旅客設想。

桃機公司員工形容，所有問題都來自政府邊境防疫「要開不開」的矛盾心態；這是一針見血的說法。蔡總統大談開放邊境回歸正常，政府私下卻怕病毒因此長趨直入，人數管制得很緊。最糟的是，中央想要做好人，卻無能解決邊境現場的人流，只好把責任都推給執行單位；下層單位無計可施，只能做出不合理的管制措施。

這3年的旅運蕭條，固然是新冠疫情影響所致；但當全球各國都在開放邊境，蔡政府也把「回歸正常生活」掛在嘴上，何以落實行動如此遲緩？桃園機場近3年累計虧損100多億元，已瀕於破產，須由政府在明年總預算中編列150億元增資撥補。在這種情況下，政府還三管五卡，到底要把國家機場帶到哪裡去？

桃園機場目前的困境，讓人回想起陳水扁主政時代的桃機景象。當年，陳水扁因提出「一邊一國」主張打亂兩岸關係，又將「中正機場」改名「桃園機場」，讓兩岸許多交流受挫，導致桃園機場變得冷清及黯淡。如今，桃園機場僅剩2％不到的旅客，不僅沒國際觀光客，連國人要返台都阻障重重。

機場 邊境 疫情

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