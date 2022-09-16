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邊境鬆綁0+7 最快10月上路

台灣新聞組／台北16日電
指揮中心發言人莊人祥表示，若疫情顯著下降，邊境檢疫措施調整為「0+7」可望在10月上路。（記者黃仲明／攝影）
指揮中心發言人莊人祥表示，若疫情顯著下降，邊境檢疫措施調整為「0+7」可望在10月上路。（記者黃仲明／攝影）

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞14日指出，全球新增通報新冠確診病例數字已降至2020年3月以來的最低水平，呼籲全球把握機會，終結這場疫情大流行，「終點近在眼前，但尚未到達，仍需嚴陣以待。」中央流行疫情指揮中心15日也首度鬆口，最快10月邊境檢疫措施調整為「0+7」，新制調整後立即上路。

新冠肺炎自2019年底以來，迄今造成全球逾6億人感染、600多萬人死亡。據世衛最新的流行病學報告，截至本月4日為止的一周，通報的確診病例數為420萬，比前一周減少12%。

譚德塞表示，在終結疫情上，我們從來沒有處在一個（比現在）更好的位置。我們還未到達，但終點已在望。他呼籲世界加緊腳步「把握這個機會」，否則會「面臨更多變異株、更多死亡、更多混亂和更多不確定性的風險」。

全球疫情趨緩，台灣疫情仍在高峰期。15日本土增4萬5269例，境外201例，死亡57例，本土案例與上周四相比，上升29%。

指揮中心發言人莊人祥表示，台灣疫情仍在上升中，其他國家都在下降，WHO近期可能會解除新冠肺炎的公共衛生緊急事件，台灣若疫情顯著下降，邊境檢疫措施調整為「0+7」可望在10月上路，不過10月初就開放的機率可能性低。

中國附醫感染管控中心副院長黃高彬表示，近一周台灣邊境陽性率僅3.69%，本土BA.5疫情高峰過後，給予民眾心態轉換緩衝期，「0+7」最快10月中旬上路，免等到10月底。交通部應盡速規畫解禁配套，防疫旅館也要逐步退場轉型。

莫德納次世代疫苗首批採購300萬劑，16日抵台80萬劑。第一階段接種對象為65歲以上長者，符合資格人數約為167萬人。首批80萬劑會先將其中41萬劑依比率配送至各縣市，視施打狀況再做第二次配發。第二批莫德納次世代疫苗預計在18日送抵，同為80萬劑，剩餘的140萬劑將於9月底前陸續到貨。

疫情 邊境 譚德塞

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