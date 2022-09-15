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320萬人未打2劑疫苗 學者：脆弱族群 周死亡恐破百

台灣新聞組／台北15日電
目前全台有320萬人連基礎劑都沒打完，其中近286萬人是長者及兒童等脆弱族群。 示意圖，圖中人物與新聞無關。( 本報資料照片)
目前全台有320萬人連基礎劑都沒打完，其中近286萬人是長者及兒童等脆弱族群。 示意圖，圖中人物與新聞無關。( 本報資料照片)

受Omicron BA.5變異株、中秋連假影響，昨新冠肺炎本土病例新增4萬9540例，境外168例、死亡37例。指揮官王必勝宣布，莫德納BA.1次世代雙價疫苗將於周五抵台，首批預計有80萬劑，經檢驗封緘作業後，估計下周可提供施打，其餘疫苗後續將分批到貨。

台大公衛教授陳秀熙提醒，目前還有320萬人連基礎劑都沒打完，其中近286萬人是長者及兒童等脆弱族群，另有260萬人是只打完基礎劑，不加強接種，上述族群每周死亡數恐破百人。

基礎劑一般是指第1劑和第2劑疫苗，追加劑則為3劑和第4劑。王必勝坦言，「疫苗催打似乎到了瓶頸」。

陳秀熙昨分析，未完成基礎劑接種的320萬人主要來自3大族群，65歲以上長者62萬人，50到64歲60萬人，未滿12歲兒童163萬人。陳秀熙說，兒童僅3成完成基礎劑，戴口罩社交距離等措施對兒童效果有限，又沒有抗病毒藥物可用，令人擔心。

另有260萬人只打完基礎劑，其中49萬人是50到64歲，近35萬人是65歲以上，這些人也面臨保護力失效的危機。

陳秀熙提醒，截至9月10日，50至64歲死亡率上升3成，65歲以上也上升1成3，19歲以下中症率更增加了7成。預估疫情高峰時，未完整接種疫苗者可能每周死亡達176人，疫苗若接種完整，每周死亡人數可降低到每周19人到53人。

昨病例數逼近5萬大關，指揮中心疫情監測組長周志浩說，如同之前預估，病例數比起前一周上升2成左右，目前疫情仍屬於上升狀態，提醒民眾注意防疫與接種疫苗。

昨新增中重症145例，包含中症103例、重症42例，重症率從0.2%降至0.19%；死亡37例，最年輕死亡個案僅20多歲男性。

至於莫德納BA.1次世代疫苗初步開放兩階段對象接種，第一階段為65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者，第二階段為醫事、機場港埠、居家檢疫相關人員及航空機組員或船員、機構與社福照護系統工作人員、50至64歲成人。

針對50歲以下，王必勝說，將安排第三階段接種，預期最晚不會等到年底。

疫苗 疫情 莫德納

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