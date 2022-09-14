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台新增本土4.9萬確診 逼近5萬大關「上升和預估一致」

記者鄒尚謙、許政榆／台北即時報導
疫情指揮中心記者會出席名單由左到右，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、發言人莊人祥、交通部觀光局副局長林信任。（記者鄒尚謙／攝影）
疫情指揮中心記者會出席名單由左到右，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、發言人莊人祥、交通部觀光局副局長林信任。（記者鄒尚謙／攝影）

受BA.5變異株加上連假效應，台14日疫情逼近5萬大關再創新高，來到4萬9540例本土個案、境外168例、死亡37例。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，如同預估趨勢，病例數增加，比起前一周上升2成左右，目前疫情上升狀態，接種疫苗等防治措施提醒民眾加緊且落實進行。

指揮中心表示，14日新增之49540例本土病例，為22387例男性、27141例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(10635例)，台中市(6452例)，台北市(5853例)，桃園市(5453例)，高雄市(4061例)，台南市(2865例)，彰化縣(2137例)，新竹縣(1520例)，新竹市(1350例)，屏東縣(1316例)，宜蘭縣(1212例)，苗栗縣(1125例)，雲林縣(1062例)，基隆市(982例)，南投縣(872例)，花蓮縣(761例)，嘉義縣(681例)，嘉義市(448例)，台東縣(375例)，金門縣(186例)，澎湖縣(164例)，連江縣(30例)。

指揮中心指出，14日新增37例本土病例死亡個案，為21例男性、16例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、34例具慢性病史、32例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今年7月17日至9月11日，死亡日期介於9月3日至9月11日。

指揮中心說明，14日新增168例境外移入個案中，為97例男性、71例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(24例)，印尼(6例)，菲律賓(4例)，新加坡及泰國(各2例)，南韓、柬埔寨、香港、印度及中國 (各1例)移入。另 125例感染國家調查中。入境日期介於今年7月31日至9月13日。

指揮中心統計，截至目前台累計16931517例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11119820例排除)，其中5804343例確診，分別為31292例境外移入、5772997例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10366例COVID-19死亡病例，其中10350例本土，個案居住縣市分布為新北市2188例、台北市1161例、台中市1046例、高雄市970例、台南市796例、桃園市786例、彰化縣608例、屏東縣418例、雲林縣324例、南投縣304例、苗栗縣261例、嘉義縣244例、基隆市225例、宜蘭縣213例、花蓮縣174例、嘉義市及新竹縣各166例、台東縣146例、新竹市106例、澎湖縣29例、金門縣19例；另16例為境外移入。

疫情 疫苗 新加坡

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