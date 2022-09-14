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隔83天 台本土破4.6萬例 BA.5創新高

台灣新聞組／綜合14日電
中秋連假後，台灣本土新增確診衝破4萬6000例，創本波疫情新高。圖為13日下班時分台北市府轉運站等車人潮。(記者林俊良／攝影)
中秋連假後，台灣本土新增確診衝破4萬6000例，創本波疫情新高。圖為13日下班時分台北市府轉運站等車人潮。(記者林俊良／攝影)

中秋連假後，本土疫情昨立刻衝破4萬例，繼83天以來，再次攀至4.6萬例。中秋連假南北往返頻繁，昨本土案例雖以新北市增加人數最多，但雲嘉南4縣市與前天相比幾乎成長1倍。專家推測本周內單日將破5萬例。指揮官王必勝預估疫情9月中下旬高峰，且本周是疫情觀察關鍵，以評估後續邊境解封措施。

本土昨新增4萬6795例，創BA.5疫情以來新高，前天領口服抗病毒藥物達8816人次，也是6月27日以來最高。境外移入256例、中重症56例及死亡17例。

醫療應變組副組長羅一鈞說，昨新增死亡個案，為9男8女，年齡皆為50以上且皆有慢性病史，其中12例未接種3劑以上疫苗；死亡無特殊個案，也無特殊兒童、青少年中重症個案。

面臨新疫情，許多4、5月染疫的民眾「無敵星星」已消失。羅一鈞說，重複感染案例已累計1萬4427人。他提醒，確診1至3個月內若出現症狀惡化，如新的呼吸道症狀、原有慢性症狀惡化，可經過醫師判定為重複感染。

新光醫院副院長洪子仁說，本周突破5萬的機會不小；中秋假期時疫情已明顯在升溫，但出遊的人流、車流未降，顯示民眾在面對疫情心態愈來愈成熟，沒有今年4月疫情升溫時的嚴謹；昨確診已來到4萬多例，未來幾天再往上升已無庸置疑。

洪子仁說，從國外的數據來看，感染過BA.1、BA.2變異株的人，在3個月後還是有兩成重複感染；從台灣的數據來看，目前全台染疫人口突破500萬，但重複感染的官方數據僅萬人；從數據比較來看，可能有部分重複染疫者沒有通報，也可能民眾的抗體與疫苗保護力仍在，重複感染者較少。

而日本近期逐漸鬆綁各項邊境管制措施，並傳出最快10月解除上述入境限制。王必勝說，國內BA.5疫情正在上升，這周觀察非常重要，評估9月底疫情是否到達高峰。指揮中心同一時間也正在做邊境解封相關規畫，包括落地篩檢取消的替代方案、免簽全面恢復等。

疫情 邊境 疫苗

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