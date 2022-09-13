台灣中秋後疫情激升 本土增4萬6795例 BA.5疫情新高

台灣13日新冠疫情新增案例數據。（圖：指揮中心提供）

中秋連假過後，台灣本土確診數再破4萬。今天新增4萬6795例本土個案，是6月23日後相隔83天再度攀升至4萬6千例，是這波BA.5疫情以來新高；個案分布則以新北市9618例最高。另新增境外移入個案256例、死亡17例。指揮中心發言人莊人祥表示，今天增加的個案數和上周二相比增加28%，周二、周三本來就是一周病例數較高的兩天，尤其上周有中秋連假，原本連假個案可能在周二出現。但大致平均每天增加10%，跟前一周上升幅度差不多。

今日新增4萬6795例本土病例，為2萬1734例男性、2萬5047例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(9,618例)，台中市(6,081例)，台北市(5,619例)，桃園市(4,519例)，高雄市(3,928例)，台南市(3,028例)，彰化縣(2,217例)，新竹縣(1,329例)，屏東縣(1,304例)，雲林縣(1,157例)，苗栗縣(1,156例)，宜蘭縣(1,059例)，新竹市(961例)，基隆市(926例)，南投縣(910例)，花蓮縣(833例)，嘉義縣(819例)，嘉義市(550例)，台東縣(374例)，澎湖縣(193例)，金門縣(187例)，連江縣(27例)。

中秋連假後，台灣本土確診個案再創新高。疫情指揮中心記者會出席名單由左到右指揮中心發言人莊人祥、指揮官王必勝、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者楊雅棠／攝影）

今日新增17例本土病例死亡個案，為9例男性、8例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、12例未接種3劑以上疫苗。確診日介於今(2022)年8月26日至9月10日，死亡日期介於9月1日至9月10日。

今日新增256例境外移入個案中，為131例男性、125例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南 (13例)，英國(6例)，馬來西亞(5例)，印尼、土耳其及美國(各4例)，泰國及荷蘭(各3例)，柬埔寨、挪威、香港、新加坡 及日本(各2例)，匈牙利、希臘、北韓、澳大利亞及義大利 (各1例)移入。另199例感染國家調查中。入境日期介於今年8月14日至9月12日。

指揮中心統計，截至目前國內累計575萬4683例確診，分別為3萬1144例境外移入、572萬3485例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1萬329例死亡病例，其中1萬313例本土，個案居住縣市分布為新北市2,185例、台北市1,152例、台中市1,039例、高雄市967例、台南市792例、桃園市784例、彰化縣607例、屏東縣418例、雲林縣324例、南投縣303例、苗栗縣258例、嘉義縣244例、基隆市225例、宜蘭縣212例、花蓮縣172例、嘉義市166例、新竹縣165例、台東縣146例、新竹市106例、澎湖縣29例、金門縣19例；另16例為境外移入。