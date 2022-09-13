台灣疫情上升 BA.5占比逾半成主流病毒

9月起邊境解封、病毒變種的BA.5又再起。（本報資料照片）

台灣昨新冠疫情 增2萬5346例本土個案，推測是中秋連假效應下修；上周確診人數23.7萬，比前一周上升8%，疫情仍在上升。至於目前BA.5變異株全台占比已逾5成，正式成為社區主流病毒株，台灣也出現第二例BA.5重症死亡個案。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，上周共174例個案進行病毒基因定序，其中88例為BA.5，已過半，以北部居多，中部次之；但BA.2仍有4成，取代速度不如預期快。

昨新增44例中重症、28例死亡，以及237例境外移入個案。羅一鈞說，60多歲女性死亡個案，未接種疫苗，有糖尿病和中風病史且長期臥床，8月30日快篩陽性，9月1日就因新冠肺炎併呼吸衰竭死亡，是第二例確認感染BA.5的死亡個案，確診至死亡僅3天。

至於校園防疫 新制昨上路，改採「以篩代隔」恐引發快篩之亂，且若有學生在校期間確診，該班師生是否當場快篩，讓教學現場莫衷一是？指揮中心發言人莊人祥說，若當天在校已出現疑似症狀，學校應聯繫家長將學生帶回就醫，並提供該班師生快篩返家再篩，篩陰隔天可繼續到校上課；若沒症狀，考量潛伏期，以確診者快篩陽性為第零天，其他師生於第二天再快篩。

而9月起邊境解封、病毒變種的BA.5又再起，防疫險全年理賠額恐衝破千億台幣（約32.4億美元）大關，各大產險業者扛不住了，再向金管會喊「救命」，金管會主委黃天牧昨天說，保險 局已了解業者建議，目前正在研究可行的方案。

據透露，產險公會主要提出兩大訴求，一是取消快篩陽經診斷就確診，需做PCR才能確認，避免有民眾偽造檢體的道德風險，二是取消居家照護視為住院的暫時措施，一律回歸保單條款，回歸保險保障的本質。

其他涉衛福部權責者，例如將新冠肺炎降級、及取消居家隔離條件的3+4（3天隔離檢疫、4天自主防疫），一律改成0+7（7天自主防疫）)，產險業者則盼金管會向衛福部建議。

黃天牧說，保險局會針對產險業者的意見，去研究那些可行，哪些不可行，那些又需要跟相關部會溝通，「但研究方向不見得會跟公會建議的完全一樣」。