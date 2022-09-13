日本先審BA.5疫苗？ 王必勝：台灣同步

食藥署日前通過莫德納 次世代疫苗 ，因非BA.5雙價疫苗屢遭批評，指揮中心一再強調目前只有美國通過審核。但國政基金會永續發展組召集人陳宜民說，日本 也正在審查BNT和莫德納兩家藥廠的BA.5疫苗。指揮中心指揮官王必勝表示，莫德納廠商表示並未提供資料給美國以外的國家審查，9月下旬才會提供，「可說我們是和日本同步」。

國政基金會永續發展組召集人陳宜民先前表示，日本已經在9月初針對BNT、莫德納兩家廠商的BA.5次世代疫苗開始審查，卻看不到台灣的BA.5疫苗採購方向和政策，認為「政府根本是在呼攏」。

針對BA.5次世代疫苗審查，除莫德納疫苗外，王必勝也表示，8日也已收到BNT疫苗的臨床前資料，但這樣的資料不足以審查EUA，廠商表示9月下旬會補資料。指揮中心也會注意各國狀況，作為審查參考。

衛福部長薛瑞元 昨天早上也表示，美國本來就是第一個審查的國家，日本目前只有取得部分資料，這部分台灣進度一樣，審查條件還不夠。台灣沒有慢，也持續跟莫德納公司保持密切溝通，先前也已說明，他們的疫苗資料只提供給美國，等到可以釋出的時候，會第一時間提供給台灣。