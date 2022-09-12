台確診再降 新增2萬5346例 指揮中心：應是假日效應

（圖：指揮中心提供）

新冠肺炎本土個案續降，今天新增2萬5346例本土個案、237例境外移入個案；另確診個案中新增28例死亡。指揮中心疫情 監測組組長周志浩表示，確診數較少應該是假日的關係，但較上周一上升6%，因此疫情仍在上升中。

今日新增例本土病例，為1萬1833例男性、1萬3506例女性、7例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(5205例)，台北市(3006例)，台中市(2946例)，桃園市(2699例)，高雄市(2054例)，台南市(1549例)，彰化縣(1309例)，新竹縣(823例)，屏東縣(735例)，新竹市(635例)，宜蘭縣(602例)，南投縣(594例)，苗栗縣(564例)，雲林縣(562例)，基隆市(510例)，花蓮縣(468例)，嘉義縣(355例)，嘉義市(234例)，台東縣(206例)，金門縣(147例)，澎湖縣(121例)，連江縣(22例)。

今日新增28例本土病例死亡個案，為18例男性、10例女性，年齡介於60多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、24例具慢性病史、19例未接種3劑以上疫苗。確診日介於今(2022)年7月26日至9月9日，死亡日期介於8月29日至9月9日。

今日新增237例境外移入個案中，為125例男性，112例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(11例)，美國、泰國、日本、澳門 及菲律賓(各2例)，新加坡 、阿拉伯聯合大公國、南韓及馬來西亞(各1例)移入。另212例感染國家調查中。入境日期介於今年8月12日至9月11日。

指揮中心統計，截至目前國內累計570萬7688例確診，分別為3萬899例境外移入，567萬6735例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1萬312例死亡病例，其中1萬296例本土，個案居住縣市分布為新北市2183例、台北市1152例、台中市1037例、高雄市967例、台南市790例、桃園市781例、彰化縣605例、屏東縣415例、雲林縣324例、南投縣303例、苗栗縣257例、嘉義縣244例、基隆市224例、宜蘭縣211例、花蓮縣172例、嘉義市166例、新竹縣165例、台東縣146例、新竹市106例、澎湖縣29例、金門縣19例；另16例為境外移入。