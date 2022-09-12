我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

911恐攻事件21周年 拜登雨中獻花圈緬懷遇難者

通膨牌失效 共和黨奪參院陷苦戰 黨員內鬨募款困難

台確診再降 新增2萬5346例 指揮中心：應是假日效應

記者楊雅棠、邱宜君、鄒尚謙／台北12日電
（圖：指揮中心提供）
（圖：指揮中心提供）

新冠肺炎本土個案續降，今天新增2萬5346例本土個案、237例境外移入個案；另確診個案中新增28例死亡。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，確診數較少應該是假日的關係，但較上周一上升6%，因此疫情仍在上升中。

今日新增例本土病例，為1萬1833例男性、1萬3506例女性、7例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(5205例)，台北市(3006例)，台中市(2946例)，桃園市(2699例)，高雄市(2054例)，台南市(1549例)，彰化縣(1309例)，新竹縣(823例)，屏東縣(735例)，新竹市(635例)，宜蘭縣(602例)，南投縣(594例)，苗栗縣(564例)，雲林縣(562例)，基隆市(510例)，花蓮縣(468例)，嘉義縣(355例)，嘉義市(234例)，台東縣(206例)，金門縣(147例)，澎湖縣(121例)，連江縣(22例)。

今日新增28例本土病例死亡個案，為18例男性、10例女性，年齡介於60多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、24例具慢性病史、19例未接種3劑以上疫苗。確診日介於今(2022)年7月26日至9月9日，死亡日期介於8月29日至9月9日。

今日新增237例境外移入個案中，為125例男性，112例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(11例)，美國、泰國、日本、澳門及菲律賓(各2例)，新加坡、阿拉伯聯合大公國、南韓及馬來西亞(各1例)移入。另212例感染國家調查中。入境日期介於今年8月12日至9月11日。

指揮中心統計，截至目前國內累計570萬7688例確診，分別為3萬899例境外移入，567萬6735例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1萬312例死亡病例，其中1萬296例本土，個案居住縣市分布為新北市2183例、台北市1152例、台中市1037例、高雄市967例、台南市790例、桃園市781例、彰化縣605例、屏東縣415例、雲林縣324例、南投縣303例、苗栗縣257例、嘉義縣244例、基隆市224例、宜蘭縣211例、花蓮縣172例、嘉義市166例、新竹縣165例、台東縣146例、新竹市106例、澎湖縣29例、金門縣19例；另16例為境外移入。

疫情 新加坡 澳門

上一則

美售台第一輛M1A2T型戰車 首曝光

下一則

網路匿名 民調真假難辨 聲量高≠好感度高

延伸閱讀

台新增3萬1854例確診 較上周下降6.7％ 另增29死

台新增3萬1854例確診 較上周下降6.7％ 另增29死
台確診增3萬5594例、30死亡 新北病例最多

台確診增3萬5594例、30死亡 新北病例最多
台灣新增3萬4020例確診 新北破7000例最多

台灣新增3萬4020例確診 新北破7000例最多
台新增本土4.1萬確診、275例境外 疫情再度升溫

台新增本土4.1萬確診、275例境外 疫情再度升溫

熱門新聞

參院外交委員會14日將審查強化台美關係的「台灣政策法案」，白宮國家安全顧問蘇利文表示，部分條文令人擔心。(本報資料照片)

台灣政策法新法若通過 學者：美中恐攤牌 甚至斷交

2022-09-08 20:56
日月潭萬人泳渡登場，台前總統馬英九（中）第9度泳渡日月潭。記者賴香珊／攝影

馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」

2022-09-04 11:27
新加坡前外交部長楊榮文5日接受訪問表示，台灣對中國來說高度敏感，可能引發北京激烈反應，如同1941年的珍珠港事件一樣。（Getty Images）

星前外長：台灣問題恐引發北京激烈反應 如珍珠港事件

2022-09-05 21:12
彰化縣芳苑鄉一家環保工廠的寶特瓶絞碎機，9日發生外籍移工被吸入遭絞碎輾斃的驚悚意外。(圖：民眾提供)

同事誤開機 越籍移工在台被磨碎機絞成碎肉慘死

2022-09-10 10:40
中國大陸無人機持續侵擾離島，軍方2日證實，已調派干擾槍進駐金馬。（圖：軍聞社提供）

拖月餘才敢轟陸無人機 沈富雄：全因蔡英文聽到白宮一句話

2022-09-04 02:24
陳文茜因病只能坐在床上和觀眾見面。(圖:TVBS提供)

遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾

2022-09-03 19:38

超人氣

更多 >
傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份

傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份
英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特

英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特
非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬

非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬
伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別

伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別
李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年

李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年