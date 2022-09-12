台新增確診降1成 指揮中心：連假效應 疫情未到高峰

台灣正逢新冠肺炎BA.5變異株的襲擊，但昨新增3萬1854例本土個案，較前天下降10.5%，也較上周日下降6.7%，是否代表疫情 已達高峰、正在趨緩？但指揮中心發言人莊人祥說，根據模型推估疫情尚未到高峰，可能是受中秋連假影響通報造成的效應，還需觀察未來幾天疫情趨勢。

以單周總確診數來看，上周總確診數為23萬7563例，較上上周的21萬9556例上升8.2%，上周增幅也較上上周的24.4%的增幅低。莊人祥說，上升幅度趨緩可能代表疫情正接近高峰，但仍要觀察兩個因素，一是連假是否影響民眾就醫，或基層診所沒開而未通報，另連假期間人潮南來北往，也可能讓疫情再度飆升。

昨新增本土病例以新北市6375例最多，其次為台中市4220例、台北市3959例、桃園市3404例、高雄市2588例、台南市1796例。

另增29例死亡個案、71例中重症個案。其中死亡個案介於50多歲至90多歲以上，其中28例具慢性病史、20例未接種三劑以上疫苗 。莊人祥說，最年輕個案為50多歲，男女各一，女性打過兩劑疫苗，有神經系統等疾病，9月8日確診、當日死亡；另例男性則未打過疫苗，有神經肌肉 疾病，同樣9月8日確診，當日死亡。

在疫苗接種方面，幼兒和長者打氣仍偏低。目前六個月至四歲的幼兒疫苗涵蓋率第一劑為33.1%、第二劑為4.7%；至於全台疫苗涵蓋率追加劑第一劑（第三劑）為72.6%、追加劑第二劑（第四劑）為10%，其中65歲以上的第四劑涵蓋率為35.4%。