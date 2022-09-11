台新增3萬1854例確診 較上周下降6.7％ 另增29死

台灣今天新增3萬1854例本土個案及274例境外移入；另確診個案中新增29例死亡。（圖：指揮中心提供）

台灣新冠肺炎疫情 今天新增3萬1854例本土個案及274例境外移入；另確診個案中新增29例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，病例數較昨天減少3740例，下降10.5％；較上周日減少2272例，下降6.7％。

今日新增本土病例，為1萬4618例男性、1萬7225例女性，11例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(6375例)，台中市(4220例)，台北市(3959例)，桃園市(3404例)，高雄市(2588例)，台南市(1796例)，彰化縣(1524例)，新竹縣(953例)，新竹市(824例)，苗栗縣(803例)，屏東縣(799例)，雲林縣(749例)，宜蘭縣(738例)，基隆市(686例)，南投縣(562例)，花蓮縣(542例)，嘉義縣(455例)，嘉義市(303例)，台東縣(279例)，金門縣(168例)，澎湖縣(118例)，連江縣(9例)。

今日新增29例本土病例死亡個案，為14例男性、15例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、28例具慢性病史、20 例未接種3劑以上疫苗。確診日介於今年7月11日至9月8日，死亡日期介於8月25日至9月8日。

今日新增274例境外移入個案中，為131例男性、143例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南 (8例)、柬埔寨(5例)、澳大利亞(3例)、西班牙、馬來西亞及印度(各2例)、土耳其、荷蘭、新加坡 、香港及菲律賓(各1例)移入，另247例感染國家調查中。入境日期介於今年8月5日至9月10日。

指揮中心統計，截至目前台灣累計568萬2133例確診，分別為3萬662例境外移入，565萬1417例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1萬284例死亡病例，其中1萬268例本土，個案居住縣市分布為新北市2177例、台北市1146例、台中市1035例、高雄市966例、台南市789例、桃園市779例、彰化縣603例、屏東縣415例、雲林縣323例、南投縣302例、苗栗縣256例、嘉義縣243例、基隆市224例、宜蘭縣210例、花蓮縣172例、嘉義市165例、新竹縣163例、台東縣146例、新竹市106例、澎湖縣29例、金門縣19例；另16例為境外移入。