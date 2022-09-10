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台確診增3萬5594例、30死亡 新北病例最多

記者許政榆、沈能元／台北即時報導
台灣10日新增3萬5830例COVID-19確定病例，分別為3萬5594例本土個案及236例境外移入；另確診個案中新增30例死亡。（圖：指揮中心提供）
台灣10日新增3萬5830例COVID-19確定病例，分別為3萬5594例本土個案及236例境外移入；另確診個案中新增30例死亡。（圖：指揮中心提供）

台灣中央流行疫情指揮中心10日公布國內新增3萬5830例COVID-19確定病例，分別為3萬5594例本土個案及236例境外移入；另確診個案中新增30例死亡。

指揮中心表示，今日新增之35,594例本土病例，為16,106例男性、19,478例女性、10例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(7,646例)，台中市(4,545例)，台北市(4,503例)，桃園市(3,783例)，高雄市(2,726例)，台南市(2,038例)，彰化縣(1,617例)，新竹縣(1,011例)，宜蘭縣(937例)，屏東縣(887例)，苗栗縣(841例)，新竹市(822例)，雲林縣(779例)，基隆市(721例)，南投縣(666例)，花蓮縣(662例)，嘉義縣(477例)，嘉義市(352例)，台東縣(257例)，金門縣(179例)，澎湖縣(129例)，連江縣(16例)。

指揮中心指出，今日新增30例本土病例死亡個案，為19例男性、11例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月6日至9月6日，死亡日期介於7月6日至9月7日。

指揮中心說，今日新增236例境外移入個案中，為138例男性，98例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(8例)、泰國(7例)、菲律賓(4例)、馬來西亞(3例)、土耳其及日本(各2例)、香港、法國、韓國、美國、印度、澳門新加坡、澳大利亞及中國(各1例)移入，另201例感染國家調查中。入境日期介於今年8月13日至9月9日。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,709,482例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,051,306例排除)，其中5,650,028例確診，分別為30,392例境外移入，5,619,582例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計10,255例COVID-19死亡病例，其中10,239例本土，個案居住縣市分布為新北市2,172例、台北市1,145例、台中市1,031例、高雄市962例、台南市788例、桃園市778例、彰化縣600例、屏東縣414例、雲林縣323例、南投縣302例、苗栗縣255例、嘉義縣242例、基隆市223例、宜蘭縣209例、花蓮縣170例、嘉義市165例、新竹縣163例、台東縣146例、新竹市104例、澎湖縣28例、金門縣19例；另16例為境外移入。

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