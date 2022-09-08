我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「臉書直播殺人」釀4死3傷 田州19歲槍手遭警拘留

從不識英文字母到成為公民 金山72歲華裔圓美國夢

隔70天 台本土疫情升 再破4萬大關 中秋後單日恐破5萬

台灣新聞組／台北8日電
9月12日起從邦交國入境可免簽，但需3+4檢疫，學者認為當本土每日確診人數等於或大於境外時，台灣邊境管制的邏輯在哪裡。(記者黃仲明／攝影)
9月12日起從邦交國入境可免簽，但需3+4檢疫，學者認為當本土每日確診人數等於或大於境外時，台灣邊境管制的邏輯在哪裡。(記者黃仲明／攝影)

本土疫情升溫，昨新增4萬1021例本土個案，6月29日以來，相隔70天再度突破4萬大關，指揮中心指揮官王必勝表示，根據疫情的低、中、高推估，預計最快9月20日左右達到疫情高峰，單日確診約3至6萬，可能一天5萬人染疫，如果這波疫情未能盡快出現高峰，而採社區低度流行，則一路至明年恐有500萬人染疫。

昨新增死亡個案為11男、15女，較年輕死亡個案為兩名40歲的男性，其中1人罹患風濕免疫疾病，曾接種兩劑疫苗，5月中旬確診，7月底疑似重複感染，血管炎病情惡化，住院積極治療，但仍於8月28日病逝，死因為菌血症合併敗血性休克、十二指腸出血及新冠肺炎。目前重複感染人數為1萬1027人 ，32人死亡。

國民黨團質疑政府不買BA.5雙價疫苗，目的是為採購高端疫苗鋪路，對此，王必勝說，「這是牛頭不對馬嘴」，目前除美國之外，沒有其他國家買得到BA.5次世代疫苗；再者，高端公司並未針對Omicron研發次世代疫苗。台灣已訂購300萬劑莫德納次世代疫苗（BA.1雙價），到貨時間正在安排，預計9月下旬可開打。

指揮中心宣布，BA.1雙價次世代疫苗到貨後將分兩階段對象接種，第一階段對象為65歲以上長者、免疫力低下者等，約283萬人。

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙表示，第一階段高風險群不要等著打BA.5雙價疫苗，因為不知道何時才會到貨，「再等下去，必然錯失保護良機。」

此外，50至64歲族群的第3劑保護力逐漸失效，近日死亡率上升了9%，陳秀熙呼籲，該族群應該積極接種2次追加劑（第4劑），可選擇次單位蛋白疫苗Novavax，疫苗副作用較低。

在邊境管制方面，指揮中心尚未鬆綁入境「3加4」檢疫措施，但9月12日起，美、加、紐、澳、歐洲與邦交國可免簽入境。對此，台大醫學系教授黃韻如表示，國際疫情趨勢大不同，以新加坡為例，近7日平均單日確診人數不到2000人，但台灣近7天單日平均3萬多人，從新加坡飛至台灣的旅客入境後的染疫風險更高，卻需接受「3加4」隔離檢疫，毫無防疫邏輯，已流於「形式主義」，建議調整防疫政策，無需蕭規曹隨。

高端疫苗 疫情 新加坡

上一則

涉偽造文書 王永慶女婿簡明仁 800萬換緩起訴

下一則

救國團不動產暫停移轉國有 16.3億元動產仍須執行

延伸閱讀

童振源：台灣很快會開放 美國護照12日起免簽可入境

童振源：台灣很快會開放 美國護照12日起免簽可入境
新聞評論／陳時中丟下防疫攤子 王必勝果然扛不起

新聞評論／陳時中丟下防疫攤子 王必勝果然扛不起
沒買BA.5疫苗 黃珊珊：王必勝沒超前部署或陳時中說謊

沒買BA.5疫苗 黃珊珊：王必勝沒超前部署或陳時中說謊
用BA.1疫苗擋BA.5 指揮中心挨轟 王必勝稱僅原始株＋BA.1可買

用BA.1疫苗擋BA.5 指揮中心挨轟 王必勝稱僅原始株＋BA.1可買

熱門新聞

陳文茜因病只能坐在床上和觀眾見面。(圖:TVBS提供)

遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾

2022-09-03 19:38
金門又遭民用無人機入侵，守軍示警驅離無效後，即行防衛射擊、予以擊落。(取材自國防部影片)

無人機再侵擾金門 台示警驅離無效「首次擊落」

2022-09-01 02:12
日月潭萬人泳渡登場，台前總統馬英九（中）第9度泳渡日月潭。記者賴香珊／攝影

馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」

2022-09-04 11:27
九月起增加每周入境人數，桃園機場卻出現防疫計程車不足、旅客在機場久候等諸多亂象。記者季相儒／攝影

台灣入境塞爆 旅客苦等防疫計程車

2022-09-02 17:23
中國大陸無人機持續侵擾離島，軍方2日證實，已調派干擾槍進駐金馬。（圖：軍聞社提供）

拖月餘才敢轟陸無人機 沈富雄：全因蔡英文聽到白宮一句話

2022-09-04 02:24
新加坡前外交部長楊榮文5日接受訪問表示，台灣對中國來說高度敏感，可能引發北京激烈反應，如同1941年的珍珠港事件一樣。（Getty Images）

星前外長：台灣問題恐引發北京激烈反應 如珍珠港事件

2022-09-05 21:12

超人氣

更多 >
安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡

安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡
這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點

這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點
成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑
因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠
全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？

全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？