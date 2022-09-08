隔70天 台本土疫情升 再破4萬大關 中秋後單日恐破5萬

9月12日起從邦交國入境可免簽，但需3+4檢疫，學者認為當本土每日確診人數等於或大於境外時，台灣邊境管制的邏輯在哪裡。(記者黃仲明／攝影)

本土疫情 升溫，昨新增4萬1021例本土個案，6月29日以來，相隔70天再度突破4萬大關，指揮中心指揮官王必勝表示，根據疫情的低、中、高推估，預計最快9月20日左右達到疫情高峰，單日確診約3至6萬，可能一天5萬人染疫，如果這波疫情未能盡快出現高峰，而採社區低度流行，則一路至明年恐有500萬人染疫。

昨新增死亡個案為11男、15女，較年輕死亡個案為兩名40歲的男性，其中1人罹患風濕免疫疾病，曾接種兩劑疫苗，5月中旬確診，7月底疑似重複感染，血管炎病情惡化，住院積極治療，但仍於8月28日病逝，死因為菌血症合併敗血性休克、十二指腸出血及新冠肺炎。目前重複感染人數為1萬1027人 ，32人死亡。

國民黨團質疑政府不買BA.5雙價疫苗，目的是為採購高端疫苗 鋪路，對此，王必勝說，「這是牛頭不對馬嘴」，目前除美國之外，沒有其他國家買得到BA.5次世代疫苗；再者，高端公司並未針對Omicron研發次世代疫苗。台灣已訂購300萬劑莫德納次世代疫苗（BA.1雙價），到貨時間正在安排，預計9月下旬可開打。

指揮中心宣布，BA.1雙價次世代疫苗到貨後將分兩階段對象接種，第一階段對象為65歲以上長者、免疫力低下者等，約283萬人。

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙表示，第一階段高風險群不要等著打BA.5雙價疫苗，因為不知道何時才會到貨，「再等下去，必然錯失保護良機。」

此外，50至64歲族群的第3劑保護力逐漸失效，近日死亡率上升了9%，陳秀熙呼籲，該族群應該積極接種2次追加劑（第4劑），可選擇次單位蛋白疫苗Novavax，疫苗副作用較低。

在邊境管制方面，指揮中心尚未鬆綁入境「3加4」檢疫措施，但9月12日起，美、加、紐、澳、歐洲與邦交國可免簽入境。對此，台大醫學系教授黃韻如表示，國際疫情趨勢大不同，以新加坡 為例，近7日平均單日確診人數不到2000人，但台灣近7天單日平均3萬多人，從新加坡飛至台灣的旅客入境後的染疫風險更高，卻需接受「3加4」隔離檢疫，毫無防疫邏輯，已流於「形式主義」，建議調整防疫政策，無需蕭規曹隨。