台新增本土4.1萬確診、275例境外 疫情再度升溫

新增4萬1021例本土個案、275例境外移入個案；另確診個案新增26例死亡個案。（圖：指揮中心提供）

受BA.5變異株影響，新冠肺炎再次升溫。台7日新增4萬1021例本土個案、275例境外移入個案；另確診個案新增26例死亡個案。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示， 和預測的趨勢一致，病例數正在逐漸增加當中。

7日新增4萬1021例本土病例，為1萬8739例男性、2萬2273例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(9011例)，台北市(5684例)，台中市(4995例)，桃園市(4638例)，高雄市(2790例)，台南市(2310例)，彰化縣(1622例)，新竹縣(1291例)，新竹市(1220例)，苗栗縣(1017例)，屏東縣(998例)，基隆市(842例)，宜蘭縣(841例)，花蓮縣(790例)，雲林縣(784例)，南投縣(601例)，嘉義縣(541例)，嘉義市(375例)，台東縣(314例)，澎湖縣(190例)，金門縣(149例)，連江縣(18例)。

新增4萬1021例本土個案、275例境外移入個案；另確診個案新增26例死亡個案。（圖：指揮中心提供）

7日新增26例本土病例死亡個案，為11例男性、15例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、25例具慢性病史、17例未接種3劑以上疫苗。確診日介於今年5月8日至9月4日，死亡日期介於5月7日至9月4日。

口服藥物領用情形。（圖：指揮中心提供）

7日新增275例境外移入個案中，為139例男性、136例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南 (20例)，香港(7例)，日本(6例)，泰國(5例)，菲律賓及柬埔寨(各3例)，美國(2例)，緬甸 、斯里蘭卡 及中國(各1例)移入，另226例感染國家調查中。入境日期介於今年8月7日至9月6日。

醫療資源。（圖：指揮中心提供）

截至目前台累計554萬4974例確診，分別為2萬9654例境外移入、551萬5266例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、發言人莊人祥。（記者楊雅棠／攝影）

2020年起累計1萬141例死亡病例，其中10125例本土，個案居住縣市分布為新北市2154例、台北市1136例、台中市1018例、高雄市946例、台南市779例、桃園市771例、彰化縣594例、屏東縣411例、雲林縣320例、南投縣298例、苗栗縣251例、嘉義縣238例、基隆市222例、宜蘭縣203例、花蓮縣167例、嘉義市165例、新竹縣160例、台東縣144例、新竹市101例、澎湖縣28例、金門縣19例；另16例為境外移入。