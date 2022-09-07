台沒買BA.5疫苗 挨轟為高端鋪路

台灣核准莫德納次世代疫苗緊急使用授權，預計最快9月底進貨、施打，但尚未買BA.5疫苗。 (本報資料照片)

新冠肺炎變異株再掀一波本土疫情 ，衛福部「傳染病防治諮詢會預防接種組」決議將莫德納BA.1次世代雙價疫苗視為追加劑接種，預計分兩階段接種，最快10月開打，依指揮中心說法，次世代疫苗宛如「萬能」追加劑，除不能作為基礎劑（第1劑、第2劑），想打第3、4劑者均可考慮次世代疫苗，且為第5劑接種的唯一選擇。

國民黨立委批評，衛福部有8400億元特別預算，明年還編845億元防疫 預算，對次世代疫苗卻沒超前部署，美國ＦＤＡ6月底就建議用BA.5疫苗，政府現在還在買BA.1，如果9月底疫苗到貨才能打，等形成全體免疫也要11月，根本是落後部署。立委洪孟楷更質疑，政府不買BA.5疫苗，是不是再次為買高端疫苗 鋪路？

國民黨醫療委員會昨指出，醫療委員會主委蔡明忠、防疫專家王任賢及幾位醫療院所的主管們，多次在醫療委員會的防疫會議上，表達對高端疫苗安全性的擔憂。國民黨指出，高端疫苗靠著中央政策扶持，取得國家預算，但連3期臨床試驗都捨不得作，還拿上市後的4期監測資料，移花接木冒充3期臨床試驗的佐證效果，這樣冒險讓人民接種高端的後果，絕對是比「抄襲」、「偷窺」更可怕。

指揮中心發言人莊人祥表示，正積極接洽BA.5的次世代雙價疫苗，等廠商送齊資料、審查後就會購買，並沒有不買，「這與高端沒有關係」。

莊人祥表示，次世代疫苗可作為各種追加劑接種，只要間隔滿3個月就可以接種。至於9月底到貨的疫苗數量，莊人祥表示，仍待進一步接洽。

台大兒童感染科主治醫師黃立民表示，如再打同一種病毒株的新冠疫苗，已無法催出更強的免疫反應，難以對付新型變異株，因此需要接種追加劑。如病毒株持續突變、致病力增高，未來可能每3個月就得接種1次疫苗。

面對這一波BA.5疫情，黃立民表示，如果年紀較長，且與第3劑間隔4、5個月，建議可先打原有疫苗，透過第4劑加強免疫力。

本土新冠肺炎疫情再起，昨天新增3萬6393例本土個案、中重症49例、21例死亡，以及314例境外移入個案；指揮中心發言人莊人祥表示，和上周二相較，昨日確診人數增加1成6，預估疫情將於9月下旬或10月上旬來到高峰。莊人祥說，預估這波BA.5疫情到年底可能會造成約200萬人感染，其中約95%到99%應該會是未曾感染者，呼籲民眾快點去打疫苗。

隨著疫情升溫，住宿長照機構陽性率也隨之攀升。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，上周長照機構採檢陽性率工作人員從0.5%升至0.8%，機構住民則從0.6%，上升至1%。

羅一鈞表示，中秋節並未限制機構住民返家團聚，但請假外宿，返回前7日內曾接觸過確診者、居家隔離者、居家檢疫者或是自主防疫者，返回機構時需接受篩檢，包括出具返回前採檢的自費篩檢陰性證明，及返回機構後第3至4天及第7天，均需各做1次自費篩檢。另外，返回機構7天內應避免參加團體活動，避免群聚。

今年4、5月本土疫情高峰時，指揮中心禁止民眾在夜市邊走邊吃，如今BA.5疫情再起，羅一鈞表示，經濟部新版「傳統市場、夜市防疫管理措施建議指引」已無「禁止邊走邊吃」的規範，但夜市人潮擁擠，仍建議沒吃東西時戴好口罩，若要吃東西，也建議定點吃完，不宜長時間邊走邊吃。