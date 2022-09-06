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紅潮未退？共和黨領先優勢下滑 眾院變天機會仍大

重回3萬例 台新增3萬6393例確診 較上周上升16.7％

記者楊雅棠、鄒尚謙／台北6日電
台灣新增3萬6393例本土個案。（圖：指揮中心提供）
台灣新增3萬6393例本土個案。（圖：指揮中心提供）

台灣今天新增3萬6393例本土個案、314例境外移入個案，另確診個案中新增21例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，確診數和上周二相比，增加5000多例，上升16.7％。

今日新增3萬6393例本土病例，為1萬6699例男性、1萬9670例女性、24例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(7795例)，台北市(4606例)，台中市(4574例)，桃園市(3588例)，高雄市(2894例)，台南市(2183例)，彰化縣(1540例)，新竹縣(1045例)，屏東縣(993例)，苗栗縣(925例)，新竹市(894例)，宜蘭縣(884例)，雲林縣(854例)，花蓮縣(758例)，基隆市(660例)，南投縣(581例)，嘉義縣(555例)，嘉義市(369例)，台東縣(331例)，澎湖縣(186例)，金門縣(156例)，連江縣(22例)。

今日新增21例本土病例死亡個案，為13例男性、8例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、20例具慢性病史、13例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今年7月4日至9月3日，死亡日期介於8月25日至9月3日。

今日新增314例境外移入個案中，為166例男性、148例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(22例)，韓國(9例)，印尼(7例)，新加坡(6例)，泰國(5例)，德國(4例)，馬來西亞(3例)，以色列、柬埔寨、香港、美國及印度(各2例)，西班牙、紐西蘭、孟加拉國、土耳其、加拿大及菲律賓 (各1例)移入，另242例感染國家調查中。入境日期介於今年8月6日至9月5日。

指揮中心統計，截至目前台灣累計550萬3725例確診，分別為2萬9391例境外移入、547萬4280例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1萬115例死亡病例，其中10099例本土，個案居住縣市分布為新北市2148例、台北市1134例、台中市1015例、高雄市946例、台南市778例、桃園市767例、彰化縣594例、屏東縣411例、雲林縣320例、南投縣297例、苗栗縣246例、嘉義縣237例、基隆市222例、宜蘭縣203例、花蓮縣及嘉義市各166例、新竹縣159例、台東縣143例、新竹市100例、澎湖縣28例、金門縣19例；另16例為境外移入。

指揮中心舉辦記者會說明最新疫情及長照機構染疫最新情形。左起為指揮中心醫療應變組副...
指揮中心舉辦記者會說明最新疫情及長照機構染疫最新情形。左起為指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。（記者楊雅棠／攝影）

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