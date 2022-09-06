新聞評論／陳時中丟下防疫攤子 王必勝果然扛不起

指揮官王必勝。(本報資料照片)

新冠疫情 再度升溫，連續六天確診人數超過3萬人，較前一周增加近三成，將朝4萬邁進。不僅如此，9月3日，全台確診死亡人數突破1萬人。同一天，前指揮官陳時中 則在台北市鬧出「馬桶」與「偷窺」的笑話，讓許多民眾覺得不堪。陳時中利用他指揮防疫 賺得的光環在政壇尋求轉進，結果也可能兩頭落空，其參選未必順遂，國家的防疫則漏洞處處，蔡總統這個算盤打得太輕率。

陳時中能否調整其人設，取決於他個人的心態。他在衛福部長任內許多令人難以下嚥的決策，也要看他能否誠懇釋疑，或仍在推三阻四隱瞞真相。無論如何，陳時中參選是否順利，並不是我們關切的事。人們更在意的是，新一波疫情再起，指揮官王必勝能否勝任防疫重任；更重要的是，台灣走向防疫解封、回歸正常的部署，蔡政府到底用不用心？

以目前的情況看，王必勝的防疫指揮，顯然難以獲得掌聲。就主觀條件而言，王必勝沒有陳時中那麼愛裝腔作勢，應對問題也比較直接，不會故弄玄虛，這是優點；但就客觀條件看，王必勝以「副署長」身分擔任指揮官，層級較低，不易調動其他部會資源配合，加上他曾有外遇的道德爭議，卻破格受到提拔，這在同儕會議中也可能難獲尊重；更糟的是，蔡政府的三千寵愛集中在陳時中，指揮官易手後，中央只顧選舉，根本不將心力放在防疫，王必勝只能自己單打獨鬥。

事實上，Omicron的BA.5變異株將掀起新一波疫情，是一個多月前即預見的事；然而，指揮中心根本未做準備，直到三天前確診數突破三萬，衛福部才核准莫德納次世代疫苗的緊急使用授權，應對顯然慢了三拍。尤其，這些疫苗只是針對BA.1而備，外界質疑未對症下藥，效果可能欠佳。再者，現在才匆匆核准，俟進口到能讓國人施打已經是9月底的事。這段期間，勢必又增添數十萬人確診。政府服務人民的效率如此低落，讓人三嘆。

5月中疫情狂燒時，蔡英文安慰大家，「台灣正處於回歸正常生活的關鍵時刻」，要求民眾給予防疫團隊最大的支持。6月中，她又呼籲大家繼續團結，「共同邁向疫後生活」。如今，除了陳時中順利脫離防疫工作落跑去參選，對民眾而言，總統說好的「正常生活」和「疫後生活」都在哪裡？

近期最受詬病的防疫問題，主要發生在桃園機場；主要原因，是政府的相關部署完全與現實脫節。台灣邊境管制及隔離措施陸續放寬，每周入境人數限制已放寬至5萬人；許多兩年不曾返台的國人，及急於返台復學的境外生，都趁此際入境。未料，卻傳出因收卡電腦設備不足、篩檢程序繁複及防疫計程車太少的問題，導致民怨連連。其中，有人為口水快篩排了兩小時的隊，有人花三小時等防疫計程車；這種景象，像是一個標榜「超前部署」、「為民服務」政府的表現嗎？一個如此效率低落的國門機場，連讓國人順利返家都做不到，奢談什麼國際形象和正常生活？

王必勝扛不起陳時中丟下的攤子，並不令人意外。陳時中擔任指揮官時，整個政府都在幫他抬轎，一心一意要把他捧紅；換上王必勝後，所有抬轎者都已跑光，他單槍匹馬能如何？矛盾的是，蔡政府5月間就想把新冠肺炎「降級」為第四類傳染病，以減低居隔人數及醫療負擔；但陳時中順利脫身後，此事也就作罷了。畢竟，保留著目前的傳染病等級，蔡政府才能多編600多億台幣防疫預算，多好用的一筆錢。