萬人染疫亡 藍唱「午後兩點鐘」要陳蔡道歉

全台因染疫而死亡人數已破萬，國民黨 立法院黨團昨天舉行記者會，要求民進黨台北市長參選人、中央流行疫情指揮中心前指揮官陳時中 為過去作為負責，出面向全民承認錯誤、道歉，也請蔡英文總統向全民道歉。

本報系聯合報報導，國民黨團指出，殯葬業者直稱，實際染疫死亡數字是官方公布兩倍，始終不願向染疫往生國人道歉的陳時中，現在要選舉了，願意道歉嗎？

國民黨立院黨團總召曾銘宗說，蔡政府的防疫「要疫苗 ，沒疫苗」、「要快篩，沒快篩」、「要藥品，沒藥品」，超前部署變超級笑話，失敗的防疫導致逾萬人死亡，陳時中必須公開承認錯誤道歉，蔡英文也須向染疫往生的國人道歉。

另據台北中國時報報導，中廣董事長趙少康昨舉行「午後兩點鐘」發布記者會，邀請詞曲創作者魯基祥發表心得。歌詞中寫著「到午後的兩點鐘，只能遙祭在心中的難受，多麼冷冽的痛，命啊！成了那一個一個不帶靈魂的號碼，燃盡剩什麼留下…」，諷刺指揮中心每天下午2點報冰冷確診數字的記者會。

另外，新冠BA.5疫情升溫，指揮中心卻採購「原始株＋BA.1」疫苗，指揮官王必勝說，「要用準備好的雨傘去擋，而不是期待新型雨傘」。對此趙少康批評，BA.5來襲，台灣卻只有對抗舊病毒BA.1的「次世代疫苗」，應該說是「舊世代」疫苗，政府是在呼嚨人民，破傘、小傘擋不住大雨、暴雨，根本是引喻失義、草菅人命。