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高端公布效益評估 專家：問題多無法解讀

記者邱宜君／台北6日電
高端疫苗採購合約、經費、保護效力全列為機密，引起國民黨立委不滿，要求衛福部說明清楚。(本報資料照片)
高端疫苗採購合約、經費、保護效力全列為機密，引起國民黨立委不滿，要求衛福部說明清楚。(本報資料照片)

高端疫苗去年7月19日通過EUA後，理論上應於一年後公布保護效益報告，時限已過但遲未公布，外界批評聲浪不斷。高端昨終於在官網公布「有關高端新冠疫苗保護效益評估報告之說明」於公司官網。兩位專家都認為報告沒寫到重點、問題很多，但礙於批評高端恐面臨輿論攻擊，專家發表意見時都語帶保留，壓力不小。

高端研究對象為2.1萬名醫院員工，其中3672人在今年4到7月中Omicron流行期間確診。高端將這2.1萬人接種的疫苗組合分類，分析四種組合。第一到第三個分析組合顯示，前兩劑打其他疫苗、第三劑打高端，突破感染風險與其他三劑接種組合沒有顯著差異。第四個分析組合比較打0劑高端、1劑高端、2劑高端、3劑高端，這四組的突破性感染風險也沒有統計學差異。

「很多資訊沒有揭露，無法解讀；如果硬要就現有資訊去做任何解讀，很容易都會變成過度解讀。」一名不願具名的感染症權威專家指出，疫苗保護效益的重點，是高端疫苗預防感染、預防重症、預防死亡的保護力數字和區間各是多少？高端跟哪種疫苗一樣好？

專家說，高端昨天公布的報告，完全沒有揭露這些重點，也沒有結論，只是陳述間接的現象，不知道要說明什麼，外界也無法解讀。

「這份報告是刊登在一個不需要經過同儕審查的雜誌，不是在正式的學術期刊。」中國醫藥大學附設醫院感染管制副院長黃高彬表示，研究如果做得很嚴謹完整，都沒有問題，就會投稿到國際上正式的學術期刊，經過專家審查的考驗才會刊出，這樣也才能確認其研究結果具有公信力。

黃高彬舉例說，這份研究只有追蹤三個月，得到結果是突破感染風險沒差，若投稿到正式學術期刊，專家審查時很可能會認為追蹤時間不夠、不同意這個結論。

黃高彬表示，相較於mRNA疫苗半衰期短，保護力只能維持三到六個月，次單位蛋白疫苗的優勢理論上是保護力延續時間較長，最具代表性的次單位蛋白疫苗就是B型肝炎疫苗，接種三劑之後，保護力可以延續20幾年。

高端報告中的第四個分析組合，沒有寫明各組人數，僅寫道，把所有人分為沒打高端、打一劑高端、兩劑高端、三劑高端，彼此之間雖然有看到「點估計值」的小差異，卻沒有統計上的顯著差異。黃高彬說，這是比較奇怪的地方。建議高端可投稿正式學術期刊，經過專家審查的考驗，報告會更具有公信力。

高端疫苗 EUA Omicron

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