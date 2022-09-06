美、加、紐、澳、歐人士 9/12起入台免簽

指揮中心宣布，9月12日起，美、加、紐、澳、歐洲與邦交國等國民來台享免簽證待遇。圖為搭乘美國航班旅客入境後，填寫相關檢疫資料。(記者黃仲明／攝影)

指揮官王必勝宣布，為兼顧與國際接軌、防疫 工作及促進社會經濟活動需要，今年9月12日起，恢復實施美、加、紐、澳、歐洲與邦交國國民入境免簽證待遇；由於免簽無須載明到台理由，預料將有自由行觀光 客入境，但受禁團令限制，尚未開放旅遊團申請。

外交部領事事務局局長葉非比表示，免簽訪台可從事商務、參展、考察、國際交流、觀光、探親、社會訪問等，無須申請活動許可；其他事由或停留時間超過免簽期限，仍要先向外館申請特別入境許可簽證。

王必勝強調，邊境 仍有「3+4」檢疫措施，每周入境總量仍是5萬人，且PCR、唾液等篩檢措施皆未放寬；將觀察放寬後的邊境狀況，斟酌調升每周入境上限，以及下一波免簽國家。

旅行業者表示，若「3+4」入境檢疫不解禁，外籍人士來台仍得隔離，誘因不大，恢復免簽對旅行業來說根本沒意義，是個不痛不癢的政策。

創新旅行社董事長李奇嶽直言，全世界已經有60多個國家實施入境免隔離了，若台灣入境檢疫「3+4」仍不鬆綁，「有隔離誰要來？」

旅行公會理事長蕭博仁也表示，公會訴求的是每天入境人數限額要放寬，交通部觀光局仍規定旅行社不能接待外國人，也不得組團出國，在入境仍需隔離「3+4」的情況下，恢復免簽是玩文字遊戲，對旅遊業沒有幫助。

行政院長蘇貞昌昨天召開擴大防疫會議時指出，目前疫情發展在預估與可控範圍內，蔡英文總統上月已表示，請行政團隊仔細評估開放邊境的時程，同時做好配套措施，在台灣醫療量能整備充足下，朝向穩健開放、漸進鬆綁的方向。