我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼

美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

疫情升溫連6天破3萬例 指揮中心：近日恐逾4萬例

記者楊雅棠、黃仲明／台北5日電
本土疫情持續升溫，預估本周單日確診數將破4萬例，圖為指揮官王必勝。（圖：指揮中心提供）
本土疫情持續升溫，預估本周單日確診數將破4萬例，圖為指揮官王必勝。（圖：指揮中心提供）

受BA.5變異株影響，本土疫情持續升溫，昨新增3萬4126例本土個案，連六天破3萬例。指揮中心發言人莊人祥說，上周單周確診人數增幅23%，如與上周日相較，昨單日增幅近三成；由於每周二、三確診數較高，預估本周二、三單日確診數將破4萬例。

莊人祥預估，本周累計確診約24萬例，較上周增約17%，增幅不像上周大。若確診數增幅如預期趨緩，表示疫情逐漸達到高峰，但要是一路飆升，就意味離疫情高峰還有一段時間。

莊人祥說，昨新增中重症68例，其中一例為孩童多炎症症候群（MIS-C）個案，個案為兩歲女童，無慢性病史，未接種疫苗，現仍住院治療。                        

幼兒（六個月至四歲）疫苗接種狀況仍有待加強，莊人祥說，幼兒接種率第一劑為二成九，第二劑僅3.3%。至於65歲以上長者第四劑接種率則為34.3%，仍屬偏低。

此外，桃園機場日前因入境旅客擠爆，致防疫計程車不足，桃園機場公司除實施入境程序五項優化措施後，指揮中心也開放前往同一檢疫處所的旅客可共乘防疫車輛，昨天新制實施首日，桃機入境旅客反應十分熱絡。現場使用的旅客表示，不僅節省車資，也兼顧防疫安全與縮短在場等候時間。

疫情 防疫 疫苗

上一則

「鳳展專案」F-16構改案 延至2026年完成

下一則

民進黨年底選戰北台全掛？郭正亮：蔡英文急了

延伸閱讀

連3天破3萬例 疫情高峰後「低度社區流行」至年底

連3天破3萬例 疫情高峰後「低度社區流行」至年底
死亡重症雖降 本周確診估升1成

死亡重症雖降 本周確診估升1成
台本土確診破500萬 死亡近萬 年底恐增300萬人染疫

台本土確診破500萬 死亡近萬 年底恐增300萬人染疫
琅琊病毒台灣已建立PCR方法 可檢測疑似個案

琅琊病毒台灣已建立PCR方法 可檢測疑似個案

熱門新聞

陳文茜因病只能坐在床上和觀眾見面。(圖:TVBS提供)

遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾

2022-09-03 19:38
陳女一頭挑染金髮，年紀很輕，詎料竟是柬國詐騙蛇頭，至少已招募12人赴柬工作。圖／民眾提供

22歲金髮嫩妹逃回台竟是「大蛇頭」 業績好到高升幹部

2022-08-29 14:20
金門又遭民用無人機入侵，守軍示警驅離無效後，即行防衛射擊、予以擊落。(取材自國防部影片)

無人機再侵擾金門 台示警驅離無效「首次擊落」

2022-09-01 02:12
九月起增加每周入境人數，桃園機場卻出現防疫計程車不足、旅客在機場久候等諸多亂象。記者季相儒／攝影

台灣入境塞爆 旅客苦等防疫計程車

2022-09-02 17:23
日月潭萬人泳渡登場，台前總統馬英九（中）第9度泳渡日月潭。記者賴香珊／攝影

馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」

2022-09-04 11:27
中國大陸無人機持續侵擾離島，軍方2日證實，已調派干擾槍進駐金馬。（圖：軍聞社提供）

拖月餘才敢轟陸無人機 沈富雄：全因蔡英文聽到白宮一句話

2022-09-04 02:24

超人氣

更多 >
女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂
台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒

台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒
「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容
馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」

馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」
中國為何連續7個月減持美債？

中國為何連續7個月減持美債？