疫情升溫連6天破3萬例 指揮中心：近日恐逾4萬例

本土疫情持續升溫，預估本周單日確診數將破4萬例，圖為指揮官王必勝。（圖：指揮中心提供）

受BA.5變異株影響，本土疫情 持續升溫，昨新增3萬4126例本土個案，連六天破3萬例。指揮中心發言人莊人祥說，上周單周確診人數增幅23%，如與上周日相較，昨單日增幅近三成；由於每周二、三確診數較高，預估本周二、三單日確診數將破4萬例。

莊人祥預估，本周累計確診約24萬例，較上周增約17%，增幅不像上周大。若確診數增幅如預期趨緩，表示疫情逐漸達到高峰，但要是一路飆升，就意味離疫情高峰還有一段時間。

莊人祥說，昨新增中重症68例，其中一例為孩童多炎症症候群（MIS-C）個案，個案為兩歲女童，無慢性病史，未接種疫苗 ，現仍住院治療。

幼兒（六個月至四歲）疫苗接種狀況仍有待加強，莊人祥說，幼兒接種率第一劑為二成九，第二劑僅3.3%。至於65歲以上長者第四劑接種率則為34.3%，仍屬偏低。

此外，桃園機場日前因入境旅客擠爆，致防疫 計程車不足，桃園機場公司除實施入境程序五項優化措施後，指揮中心也開放前往同一檢疫處所的旅客可共乘防疫車輛，昨天新制實施首日，桃機入境旅客反應十分熱絡。現場使用的旅客表示，不僅節省車資，也兼顧防疫安全與縮短在場等候時間。