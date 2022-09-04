用BA.1疫苗擋BA.5 指揮中心挨轟 王必勝稱僅原始株＋BA.1可買

食藥署通過莫德納次世代疫苗緊急使用授權（EUA），卻被批評通過的「原始株+BA.1」疫苗是否能對抗BA.5變異株。（本報資料照片）

BA.5疫情來襲，疫苗 採購策略引發關注。衛福部食藥署前天通過莫德納 次世代疫苗（原始株＋BA.1）緊急使用授權（EUA），但外界質疑未買到真正能抗BA.5疫苗。指揮中心罕見於周末大動作開記者會回應，強調「面臨大雨，應準備好雨傘，而不是先淋雨，再期待新雨傘。」

中廣董事長趙少康 批評，許多民眾都在等次世代疫苗，作為第四劑疫苗的選擇，期望次世代疫苗能有效對抗BA.5，但政府買的竟然是對抗「原始株＋BA.1 」的次世代疫苗，而不是對抗「原始株＋BA.5」的新次世代疫苗。台大公衛學院教授詹長權說，因應秋冬BA.5疫情，應接種含BA.5的次世代疫苗，只含BA.1不能算是次世代疫苗。

指揮中心指揮官王必勝表示，莫德納次世代疫苗有二種，原始株＋BA.1以及原始株＋BA.5，前者已完成第二期及第三期臨床試驗，國際上至少已有五國核准使用，後者僅有動物試驗資料及抗BA.1的佐證資料，目前僅美國核准使用。台灣與莫德納疫苗公司的合約，保有疫苗選擇權，但現在只有原始株＋BA.1的次世代疫苗可買。

王必勝表示，據食藥署EUA結果，原始株＋BA.1的次世代疫苗，對抗BA.5效果好，比只有原始株的疫苗好很多。會大動作召開記者會，因擔心以訛傳訛，去年一些誇大疫苗副作用消息，造成長者施打疫苗疑慮，讓指揮中心耿耿於懷，若堅持要等原始株＋BA.5次世代疫苗的人可以持續等，但推估至少要等到年底才有機會施打。

但趙少康表示，台灣大部分的民眾都打了三劑疫苗，第四劑應該是要針對BA.5，結果政府仍買針對BA.1，慢半拍到最後，會不會等BA.5買到，病毒又變異到BA.10了？

趙少康表示，台灣不是沒有錢買疫苗，為何不能買針對最新病毒的疫苗，若是因為BA.5疫苗廠商尚未提供資料送審，指揮中心應積極要他們提供、採購，不要全世界都在搶購「我們卻還在等」。

趙少康強調，學科學的人應講求數據，請指揮中心告訴大眾，打了第四劑後，比只打第三劑到底可減少BA.5染疫多少百分比，打了第四劑後重症又可以比只打第三劑減輕多少比例？且不要只說打了BA.1疫苗對防止BA.5「多少可能有幫助」，請指揮中心清楚用數據說明，打疫苗抗BA.1的效果？以及到底何時可買得到抗BA.5病毒的疫苗？